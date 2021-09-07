Чудеса иконы: в чем особая сила Владимирской иконы Пресвятой Богородицы? Кому помогает святыня в праздник 8 сентября
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Чудеса иконы: в чем особая сила Владимирской иконы Пресвятой Богородицы? Кому помогает святыня в праздник 8 сентября

5:00:169/7/2021Фото: pixabay.com
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Особенно к Иконе приходят с болезнями сердца и глаз, что означает не только телесное, но и духовное прозрение.

Икона Владимирской Божией Матери относится к типу «Ласкающей»

8 сентября 2021 года православные верующие отметят Сретение Владимирской иконы Божией Матери. В этот день в 1395 году с иконой встретились все христиане Москвы.

По церковной истории, появление Владимирской иконы Божией Матери произошло в 12 веке. Автором образа считается Святой Лука, который был врачом по своей специальности. И написал еще два чудотворных образа Богородицы. По сведениям, Лука был единственным свидетелем ее земного подобия. Поэтому все иконы с изображением Девы Марии, не только в православии, но и в католицизме — это воссоздание образа Богородицы, впервые созданного Лукой.

Киевский князь Юрий Долгорукий поместил ее вышгородском монастыре. Оттуда и второе название иконы. Вышгород был в то время излюбленным местом пребывания княгини Ольги. Поэтому здесь образ находился в безопасности. При этом в Вышгороде икона задержалась ненадолго.

В конце 1480 года ее навсегда перенесли в Москву. В 1930 году она попала в Государственный исторический музей, а позже — в Третьяковскую галерею, где находится и сейчас под названием «Богоматерь Владимирская».

Икона Владимирской Божией Матери относится к типу «Ласкающей», известной также под названием «Елеуса», «Умиление», «Гликофилуса». Образ Божией Матери, ласкающей Младенца, его глубокая человечность оказались особенно близки русской живописи.

Богородица, успокаивающая Сына, является символом души, которая находится в близком общении с Богом. А объятия Марии и Сына наводят на мысль о будущих крестных страданиях Спасителя.

Поэтому к святому образу, как к матери, приходят христиане, чтобы попросить в помощи принятия решения, во время болезни и для укрепления духа.

Владимирская икона Божией Матери, поможет найти истинный путь и верное решение.

Придаст сил в тяжелый жизненный период, укрепит веру.

Особенно к Иконе приходят с болезнями сердца и глаз, что означает не только телесное, но и духовное прозрение.

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