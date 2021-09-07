Электронные сигареты, содержащие никотин, вызывают свертывание крови и делают мелкие кровеносные сосуды менее адаптируемыми
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Электронные сигареты, содержащие никотин, вызывают свертывание крови и делают мелкие кровеносные сосуды менее адаптируемыми

2:00:059/7/2021Фото: pixabay.com
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Исследователи обнаружили, что использование электронных сигарет, содержащих никотин, вызвало ряд немедленных краткосрочных изменений у добровольцев.

Результаты показывают, что использование электронных сигарет, содержащих никотин, оказывает такое же воздействие на организм, как и курение традиционных сигарет

Согласно исследованию Европейского респираторного общества, использование электронных сигарет, содержащих никотин, вызывает немедленное увеличение образования тромбов и ухудшение способности мелких кровеносных сосудов расширяться и расширяться, а также повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Международный конгресс.

Исследователи говорят, что эти эффекты аналогичны эффектам, вызываемым курением традиционных сигарет, и при длительном использовании они могут привести к сердечному приступу или инсульту.

Исследование было представлено Густавом Литиненом, врачом из больницы Хельсингборга и исследователем Каролинского института в Стокгольме, Швеция. Он и его коллеги провели подробные эксперименты с группой из 22 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, которые время от времени курили, но в остальном были здоровы, пишет medicalxpress.com.

Каждый доброволец был протестирован до и после 30 затяжек электронной сигареты, содержащей никотин , а также до и после 30 затяжек электронной сигареты, не содержащей никотин. Эти два набора тестов проводились по отдельности с интервалом не менее одной недели.

В каждом случае исследователи измеряли частоту сердечных сокращений и артериальное давление добровольцев и собирали образец крови перед тем, как они использовали электронные сигареты, затем через 15 минут после использования и снова через 60 минут после использования. Исследователи также провели тесты, чтобы измерить любое влияние на циркуляцию крови через крошечные кровеносные сосуды тела до того, как добровольцы начали использовать электронные сигареты, и через 30 минут после этого. В этих тестах используется лазер, чтобы визуализировать, насколько хорошо кровеносные сосуды кожи могут расширяться и, следовательно, регулировать приток крови к телу.
Сравнивая результаты тестов, исследователи обнаружили, что использование электронных сигарет, содержащих никотин, вызвало ряд немедленных краткосрочных изменений у добровольцев. Доктор Лютинен и его команда обнаружили в среднем 23% увеличение тромбов через 15 минут, которые вернулись к нормальному уровню через 60 минут. Также увеличились частота сердечных сокращений добровольцев (в среднем с 66 ударов в минуту до 73 ударов в минуту) и артериального давления (со 108 миллиметров ртутного столба / мм рт. Ст. В среднем до 117 мм рт. Ст.). Исследователи обнаружили, что кровеносные сосуды добровольцев временно сузились после того, как они использовали никотинсодержащие электронные сигареты.

Эти эффекты не наблюдались после того, как добровольцы использовали электронные сигареты, не содержащие никотин. Никотин, как известно, увеличивает уровень гормонов, таких как адреналин, в организме, что, в свою очередь, может увеличить образование тромбов.

Доктор Лютинен сказал: «Наши результаты показывают, что использование электронных сигарет, содержащих никотин, оказывает такое же воздействие на организм, как и курение традиционных сигарет. Этот эффект на образование тромбов важен, потому что мы знаем, что в долгосрочной перспективе это может привести к засорению. и более узкие кровеносные сосуды, и это, конечно, подвергает людей риску сердечных приступов и инсультов ".

Джонатан Григг, который не принимал участия в исследовании, является председателем Комитета по борьбе против табака Европейского респираторного общества и профессором детской респираторной и экологической медицины Лондонского университета королевы Марии, Великобритания. Он сказал: «Ущерб, причиняемый курением традиционных сигарет, в том числе воздействие никотина на организм, хорошо известен. Электронные сигареты - относительно новое явление, поэтому мы гораздо меньше знаем о том, что они делают с телом.

«Это исследование предполагает, что электронные сигареты, содержащие никотин, могут вызывать образование сгустков в крови пользователей и делать их мелкие кровеносные сосуды менее адаптируемыми. Это небольшое исследование, поэтому мы хотели бы видеть больше исследований, посвященных этим эффектам.

«Некоторые люди могут использовать электронные сигареты, пытаясь бросить курить, потому что они продаются как безопасные, но это исследование дополняет растущее количество доказательств вредного воздействия электронных сигарет. от ERS, например, пластырей или жевательной резинки, не приводят к тому, что легкие подвергаются воздействию высоких концентраций потенциально токсичных соединений ».

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