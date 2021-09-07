Астма может быть вызвана офисной работой, но поиск и устранение причины может быть очень сложным

Новое исследование, представленное на Международном конгрессе Европейского респираторного общества, предполагает, что кажущаяся безобидной обстановка в офисе может вызвать астму у некоторых работников.
Исследование выявило множество факторов, от тонера для принтера и чистящих средств до плохой вентиляции и распространения плесени в системе кондиционирования воздуха. Также было обнаружено, что сотрудники, страдающие астмой, вызванной офисной работой, уходили с работы, и, если работодатели не вносили изменений для решения проблемы, это происходило чаще.
Исследователи говорят, что их работа дает еще одну причину для продолжения работы на дому за пределами ограничений COVID-19, чтобы принести пользу здоровью офисных работников и помочь предприятиям сохранить персонал.
Исследование было представлено доктором Кристофером Хантли из Бирмингемской региональной службы профессиональных заболеваний легких при университетской больнице Бирмингемского фонда NHS Foundation Trust в Великобритании. Он сказал: «Любая рабочая среда может вызвать профессиональную астму, если в ней есть респираторный сенсибилизатор. Это вещество, которое вызывает необратимую аллергическую реакцию, например, распыление краски или пыль. Мы обычно думаем о офисе как о безопасной среде , поэтому это возможно. что при диагностировании астмы у офисных работников можно не обращать внимания на профессиональные причины, поэтому по этому вопросу было проведено очень мало исследований, medicalxpress.com.
«Однако мы диагностируем увеличивающиеся случаи профессиональной астмы у пациентов, которые работают в офисных помещениях, а также выявляем группы случаев в определенных офисах».
Доктор Хантли и его коллеги изучили случаи заболевания 47 офисных служащих, страдающих профессиональной астмой, о которых было сообщено в Региональную службу профессиональных заболеваний легких Бирмингема. У большинства из них астма была подтверждена последовательным мониторингом пикового кровотока. Это показатель максимальной скорости, с которой пациенты могут выдыхать воздух из легких. Семнадцать пациентов также прошли тестирование и обнаружили, что их легкие сильно реагируют на тест на чувствительность дыхательных путей.
Исследователи выделили три основные категории причин профессиональной астмы у офисных работников. Это были: триггеры, обнаруженные внутри офиса (тонер для принтера, клей для плитки для пола, плесень и чистящие средства), триггеры, исходящие от системы вентиляции офиса (плесень в кондиционерах и вентиляционных шахтах, которые были установлены неправильно) и триггеры из непосредственного окружения офиса. (близлежащие мастерские, краска и выхлопные газы).
Они также исследовали, внесли ли работодатели какие-либо меры по поддержке офисных работников с профессиональной астмой и что в результате они сделали. Их самый поразительный вывод заключался в том, что, когда работодатели бездействовали, у рабочих в 100 раз больше шансов уволиться с работы.
Доктор Хантли сказал: «Хотя мы смотрели только на пациентов, которые были направлены в нашу службу, и это относительно небольшое исследование, оно по-прежнему является одним из крупнейших исследований, посвященных профессиональной астме у офисных служащих. Мы обнаружили некоторые ключевые причины, о которых следует знать. в офисной среде, но обязательно будут и другие.
«Если у рабочего развивается профессиональная астма, можно и нужно вносить коррективы на рабочем месте, чтобы улучшить симптомы астмы и помочь удержать персонал».
Доктор Хантли говорит, что было меньше новых направлений для пациентов с профессиональной астмой во время ограничений COVID-19 и что те, кто уже страдает профессиональной астмой, заметили улучшения, работая из дома. Он добавляет: «Работа на дому была полезна пациентам как для постановки диагноза, так и в качестве формы немедикаментозного лечения. Разрешение работникам с профессиональной астмой продолжать работать из дома может помочь офисным работникам оставаться на работе, поскольку им требуется меньше больных. дней ".
Арзу Йорганджиоглу, который не принимал участия в исследовании, является председателем Совета по защите интересов Европейского респираторного общества и профессором пульмонологии в Университете Джелал Баяр, Турция. Она сказала: «Поскольку мы склонны думать о офисной среде как о относительно безопасной по сравнению с другими профессиональными условиями, где может происходить воздействие загрязняющих веществ, вполне вероятно, что есть больше пациентов с недиагностированной астмой, связанной с офисной работой.
«Для офисных работников, страдающих астмой, у которых наблюдается необъяснимое ухудшение своих симптомов, это исследование подчеркивает важность выявления и устранения любых потенциальных профессиональных триггеров. Там, где мы видим кластеры связанной с работой астмы в офисах, жизненно важно исследовать основную причину, поскольку причины могут быть неожиданными».