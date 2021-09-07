Как поздравить кого-то в Рош ха-Шана, чтобы пожелать счастливого еврейского Нового года

Понедельник, 6 сентября, знаменует начало Рош ха-Шана, или эрев (канун) Рош ха-Шана. Хотя здесь, в США, может быть 2021 год, поскольку мы вступаем в канун еврейского Нового года по еврейскому календарю, 5782 год начинается с заходом солнца в первый день месяца тишрей.
Рош ха-Шана - единственный крупный еврейский праздник, который проводится в течение двух полных дней как в Израиле, так и где-либо еще за пределами исконной, исконной родины евреев и заканчивается, когда после заката в среду, 8 сентября, погаснут три звезды. заверил, что Высокий Праздник закончится только после Новолуния, пишет yourtango.com .
Хотя большинство людей знают, что уместно поздравлять своих еврейских друзей с Новым годом в Рош ха-Шана, вы можете услышать дополнительные слова приветствия или сообщения Рош ха-Шана в сообщениях Instagram, Facebook и Twitter, которые вы не понимаете или не знаете, как на них ответить. к.
Как правильно поздравить кого-нибудь с Новым годом в Рош ха-Шана?Самым распространенным приветствием на Рош ха-Шана является «Шана това», что на иврите означает «Хороший год» и эквивалентно поздравлению кого-то «С Новым годом» 1 января.
Вы также услышите, как люди произносят несколько дополнительных вариантов поздравлений с еврейским Новым годом.
«Шана това у'метуках» означает «хороший и сладкий год», «Льшана това» означает «хороший год», а «Л'шана това у'метуках» означает «хороший и сладкий год». "
Вы также можете сказать «Чаг самеах», что означает «С праздником».
Многие евреи-ашкенази также имеют традицию приветствовать друг друга на идуше словами «гут йонтиф», что означает «добрый святой день», или «гут йор», что означает «хороший год».
Сефардские евреи скажут «Тизку ль'шаним кролик», что означает «Да заслужите вы много лет», на что каждый отвечает «Нимот в'товот», что означает «Приятные и хорошие».
Более наблюдательные евреи часто приветствуют друг друга словами «Кетива в'чатимах товах», что означает «хорошая надпись и печать <в Книге жизни>», или «Л'шанах товах тикатеву в'тичатему», что означает: «Желаю вам вписаться и запечатать хорошего года».
После окончания Рош ха-Шана евреи приветствуют друг друга словом «Г'мар хатима товах», что означает «хорошее окончательное запечатывание». Эта фраза используется до окончания Йом Киппура, после чего фраза «Гмар тов», означающая «хорошее заключение», используется до конца праздника Суккот.
Рош ха-Шана традицииНаблюдательные евреи проводят большую часть первой ночи и двух дней Рош ха-Шана в синагоге. Пока Рош ха-Шана не приходится на Шаббат (еврейское слово, обозначающее субботу), во время богослужений будет звучать шофар - своего рода труба, сделанная из бараньего рога.
Семьи и друзья также собираются на особые трапезы Рош ха-Шана, которые известны тем, что включают сладкую круглую халу в форме короны (плетеный ритуальный хлеб) и яблоки, смоченные в меде.
Во второй половине первого дня Рош ха-Шана евреи принимают участие в ритуале, известном как «Ташлих», что на иврите означает «изгнание». Церемония проходит у водоема, в который евреи бросают хлебные крошки или камешки, используемые для обозначения их грехов, в символическом акте отбрасывания прошлогодних ошибок и обещаний добиться большего в будущем году.
Если вы хотите пожелать своим друзьям и семье счастливого Рош ха-Шана в социальных сетях, вот несколько подходящих цитат по поводу еврейского Нового года, которые вы можете использовать.
Рош ха-Шана приветствия и цитаты1. «Л'шана това у'метуках».
2. «Да будет Твоя воля, Господь Бог наш и Бог наших предков, чтобы Ты возобновил для нас хороший и сладкий год». - Традиционное благословение
3. «Для многих евреев Рош ха-Шана и тшува являются ежегодным напоминанием о возможности возобновить отношения с Богом и друг с другом». - Ребекка Миссель
4. «Кетива в'чатимах товах хорошая надпись и печать <в Книге Жизни>».
5. «Рош ха-Шана - это отношения. Будь то отношения между людьми и Богом, в которого они верят, сообществами и традициями, которые их определяют, или просто между людьми, независимо от того, является ли какой-либо Бог или традиция частью их жизни, - все дело в поддержании отношений, которые поддерживайте нас и помогайте нам делать то же самое для других ". - Раввин Брэд Хиршфилд
6. «Евреи, при всем их предполагаемом« трайбализме », глубоко универсальны. <Наш> Новый год знаменует не начало иудаизма, а начало мира». Раввин Давид Вольпе
7. «Тизку льшаним кролик. Да заслужишь ты многих лет».
8. «Благословение на трубку в шофар в Рош ха-Шана относится к мицве как« слышание голоса шофара », но, поскольку этот голос говорит без слов, слышимое послание во многом зависит от того, кто его исполняет. слушаю ". - Дуглас Аронин
9. «Во время Рош ха-Шана еврейский народ просит у Бога прощения за то, что мы сделали неправильно в прошлом году. Мы также напоминаем себе не повторять этих ошибок в наступающем году. Таким образом, Рош ха-Шана - это возможность совершенствоваться. Это праздник, который помогает нам стать лучше ». - Тори Авей