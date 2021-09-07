Редкие новости о здоровье Михаэля Шумахера: Жан Тодт регулярно посещает трагическую звезду Формулы-1
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Редкие новости о здоровье Михаэля Шумахера: Жан Тодт регулярно посещает трагическую звезду Формулы-1

3:00:089/7/2021,ЛОРЕН РАССЕЛФото: Getty
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Босс Формулы 1 Жан Тодт рассказал немецкой газете Bild о своих надеждах на то, что состояние Шумахера будет «медленно и верно улучшаться».

Михаэль Шумахер: Говорят, что легенда Формулы-1 постепенно улучшается

Михаэль Шумахер пережил одно из самых ужасных путешествий по здоровью среди всех знаменитостей. После трагической аварии во время катания на лыжах чемпион F1 впал в медицинскую кому. В свете его нового документального фильма Netflix, который выйдет в эфир в следующем месяце, появилась редкая информация о состоянии здоровья звезды.
Роковая лыжная авария произошла во французских Альпах в 2013 году. Несмотря на шлем, легенда гонок ударилась головой о скалу, в результате чего он получил серьезное повреждение мозга. Резко прервав свою гоночную карьеру, другие гонщики, такие как Льюис Хэмилтон, побили его рекорды и завоевали титулы. В отношении состояния Шумахера всегда была строгая конфиденциальность , но недавно давний друг поделился некоторыми соображениями сообщает express.co.uk.
Босс Формулы 1 Жан Тодт рассказал немецкой газете Bild о своих надеждах на то, что состояние Шумахера будет «медленно и верно улучшаться».

Продолжая, Тодт очень высоко отзывался о жене Шумахера Коринне, которая в конечном итоге спасла его от смерти.

Гонщика вывели из бессознательного состояния в 2014 году, проведя почти год в коме.

Тодт добавил: «Я провел много времени с Коринной с тех пор, как Майкл серьезно пострадал во время катания на лыжах 29 декабря 2013 года. Она замечательная женщина и управляет семьей.
«Она этого не ожидала. Это случилось внезапно, и у нее не было выбора. Но у нее это очень хорошо получается. Я ей доверяю, она доверяет мне.

«Благодаря работе его врачей и сотрудничеству Коринны, которая хотела, чтобы он выжил, он выжил, но с последствиями».

Хотя он не сказал конкретно об этих «последствиях», Telegraph сообщила в 2014 году, что гонщик был «парализован и находился в инвалидном кресле».

Таким образом, мы можем только представить, что это те последствия, о которых говорил Тодт.
Хотя он и не был таким, каким был когда-то, Тодт признает, что гонщики мужество и борются за то, чтобы выжить.

В прошлом месяце глава Формулы-1 Берни Экклстоун сделал еще одно небольшое, но оптимистичное сообщение.

Он сообщил, что, хотя еще нет, он ожидает, что однажды водитель сможет сам ответить на вопросы о своем здоровье.

Шумахер продолжает выздоравливать в своем доме в Швейцарии, а жена Коринна вручную отбирает немногих избранных, которым разрешено приехать.
Травмы головного мозга, подобные той, с которой столкнулся Шумахер, бывают двух типов.

Как заявляет WebMD, люди могут пострадать либо от черепно-мозговой травмы, либо от приобретенной черепно-мозговой травмы, и оба этих явления могут нарушить нормальное функционирование мозга.

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) - это вызвано внешней силой, такой как удар по голове, который заставляет мозг перемещаться внутри черепа или вызывает повреждение черепа, которое, в свою очередь, повреждает мозг.

Приобретенное повреждение головного мозга (ABI) - это происходит на клеточном уровне и, скорее всего, вызвано той или иной формой давления на мозг. Это могло быть вызвано опухолью или неврологическим заболеванием, например, инсультом.
При тяжелых черепно-мозговых травмах люди, вероятно, столкнутся с проблемами, меняющими жизнь и изнуряющими, в результате чего они останутся с когнитивными, физическими и поведенческими нарушениями.

Причины поражения головного мозга
Когда человек попадает в аварию и получает удар по голове, мозг испытывает недостаток кислорода.

Именно это кислородное голодание в течение длительного периода времени приводит к необратимым повреждениям.

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