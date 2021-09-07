Выплаты до 6 тысяч рублей смогут получить пенсионеры за родственников
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Выплаты до 6 тысяч рублей смогут получить пенсионеры за родственников

10:55:489/7/2021Фото: Pixabay
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Доплаты получат те, кто находится в особых условиях.

Дополнительные выплаты для пенсионеров

Специалист НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм» заявил, что пенсионеры могут получить доплату к пенсии за родственников по ряду госпрограмм материальной поддержки.

Как объяснил эксперт, эти программы предоставляют денежные средства для пенсионеров по потере кормильца, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника. Также повышенную фиксированную выплату можно получить, если у вас на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Для их получения следует обратиться в отделение Пенсионного фонда или в МФЦ.

Сумма выплаты до 6044 рубля. Фиксированная пенсия многократно увеличивается для пенсионеров при достижении возраста 80 лет, наличии инвалидности I группы и многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера.

Также с 1 февраля предусмотрена выплата в размере 1752,52 рубля тем, чьи родственники умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей. Пенсионеры, имеющие заболевания, полученные при воздействии радиации на их родителей положены 1459,52 рубля в месяц.

Выплата в 4378,49 рубля полагается родителям и женам военнослужащих, погибших во время защиты СССР.

Биезбардис добавил, что дополнительные 500 рублей в пенсии могут получать супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны.

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