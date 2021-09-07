Девять горняков погибли в результате обрыва каната на шахте "Красный партизан"

Вчера, 6 сентября, страшная трагедия произошла в ЛНР. Там погибли девять горняков. Как стало известно, се произошло на шахте "Красный партизан" в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике Червонопартизанске. Шахтеры скончались в результате обрыва каната транспортной клети. Об этом сообщают источники в экстренных службах.
Всего в момент обрыва каната в клети находились 25 человек. Информации по остальным горнякам пока нет. В настоящее время там проходит спасательная операция.
- На данный момент на шахте работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР, специалисты медицины катастроф министерства здравоохранения. Производится деблокировка горняков. Точная информация будет известна после ликвидации чрезвычайной ситуации, - сообщили в местном МЧС.