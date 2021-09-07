Трагически погиб главный врач стоматологической клиники Павел Шаргунов
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Трагически погиб главный врач стоматологической клиники Павел Шаргунов

11:00:569/7/2021Фото: клиника Карат
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Ему было всего 38 лет, смерть наступила в результате несчастного случая.

Павел Шаргунов ушел из жизни на 39 году

Накануне стало известно, что 4 сентября трагически ушел из жизни главный врач стоматологической поликлиники в Барнауле Павел Шаргунов. Ему было всего 38 лет. Об этом говорится на странице медучреждения в Instagram.

- Глубокие соболезнования родным и близким Павла Анатольевича, – подчеркнули коллеги. – Его уход – тяжёлое горе для семьи и невосполнимая потеря для медицины.

Обстоятельства смерти в клинике не назвали, уточнив, что гибель стала следствием несчастного случая. Отметим, что прощание с медиком состоится сегодня, 7 сентября, в храме в 11 утра.

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