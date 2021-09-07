Центр реабилитации похитил 25 человек в Новосибирской области
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Центр реабилитации похитил 25 человек в Новосибирской области

11:16:399/7/2021Фото: Pixabay
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В учреждении называли это лечением от наркомании и алкоголизма.

Дело о незаконном похищении людей передано в суд

В Новосибирске двое мужчин, 38 и 35 лет, обвиняются в похищении и незаконном удерживании людей в реабилитационном центре под предлогом прохождения лечения от зависимости – алкогольной, наркотической, игровой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемые, с июля 2019 года по август 2020 года, похитили порядка 25 человек. Мужчины создали некоммерческую организацию для оказания моральной и психологической помощи людям с зависимостями в целях конспирации.

На самом деле, пострадавших насильно похищали из дома, привозили в центр, откуда категорически запрещалось выходить, общение с родственниками ограничивалось. Все входы и выходы в здание были оборудованы замками, на окнах были установлены решётки. Кроме того, в центре имелись цепи для связывания людей, а периметр центра охраняли собаки.

Как сообщили в ведомстве, по уголовному делу проходят всего 5 человек, организовавших преступную группу. Дело двоих фигурантов было выделено в отдельное производство и в ближайшее время поступило в суд.

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