Макароны по-флотски, блинчики и яичницу запретили в российских школах

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу в своем Instagram-аккаунте поделились информацией о то, что в школьных столовых запретили подавать детям некоторые блюда и продукты.
В публикации говорится, что в школьном питании запрещено использовать макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с рубленым яйцом, яичницу-глазунью, грибы, паштеты, а также блинчики с мясом и творогом.
Также сообщается, что больше школьникам нельзя есть разные колбасные изделия (сырокопченые, ливерные, кровяные), заливные блюда, форшмак из сельди, сало, маргарин и холодные супы, в том числе окрошку.
Ведомство не обошло стороной приготовленные во фритюре блюда, мясо диких животных, яйца и мясо водоплавающих птиц, кремовые кондитерские изделия (пирожные, торты), арахис, карамель, квас, кумыс, газированные напитки, кетчупы, майонез.
Отметим, не в каждой общеобразовательной школе имеется данный перечень продуктов, и какие-то учреждения данный запрет обойдут стороной.