Глава счетной палаты Алексей Кудрин призвал сократить госсектор в экономике страны

России следует сократить государственный сектор в период посткризисного развития, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье в журнале "Компания".
Эксперт напомнил, что на заметное расширение присутствия государства в экономике страна решилась в 2008-2009 годов, когда на тот же шаг пошли и во многих других частях мира. Однако такие действия могут принести большие риски, уверен глава Счетной палаты.
Он подчеркнул, что в российской десятке крупнейших компаний только четыре — частных.
- Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием, — отметил Алексей.
Кудрин объяснил, что компании с участием государства не так гибки и пластичны в управлении. Они очень сильно зависят от бюрократии, а в большую часть главенствующего состава входят чиновники.
- Причем, как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие "мультиуправленцы", представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях! — рассказал спикер.
Это, по его словам, такое взаимодействие негативно влияет на скорость принятия решений и разработку новых, революционных, для экономики, целей.
Эксперт уверен, что изменить ситуацию сможет приватизация, которая позволит предприятиям заполучить эффективных собственников, что положительно скажется на экономике государства.
Алексей Кудрин отметил, что, по данным Счетной палаты, за 2017–2019 годы приватизировали лишь четверть пакетов акций и долей, предусмотренных планом. Это был самый низкий показатель за десять лет.