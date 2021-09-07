"Девочку искали, а мама пьяная спала": Шокирующие подробности изнасилования и убийства 10-летних школьниц на видео
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"Девочку искали, а мама пьяная спала": Шокирующие подробности изнасилования и убийства 10-летних школьниц на видео

5:00:569/7/2021,Дарья КостинаФото: Mash/ «ЛизаАлерт»
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Пока сотни людей искали пропавших школьниц, мать одной из них пила в соседней деревне. Губернатор Кузбасса заявил, что правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь.

Пестерников признался полицейским, что изнасиловал и задушил девочек. Также он показал место, где было совершено преступление.
Пестерников признался полицейским, что изнасиловал и задушил девочек. Также он показал место, где было совершено преступление

В Киселевске Кемеровской области нашли тела двух пропавших накануне школьниц - Анастасию Ф. и Ульяну Д. Подозреваемый задержан, им оказался 41-летний рецидивист Виктор Пастерников. Мужчина сознался в том, что изнасиловал, а потом задушил школьниц. Также он показал место, где было совершено преступление. Известно, что мужчина вышел из тюрьмы 2 года назад.

Напомним, две школьницы ушли в школу 6 сентября. В последний раз их видели на в магазине с мужчиной, который покупал им сладости. В городе местные жители, полиция и поисковый отряд «ЛизаАлерт» искали двух школьниц со вчерашнего вечера. Мама одной из школьных подруг девочек рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 7 сентября, что одна из семей неблагополучная.

— Девочек знают мои дети, сейчас мы около штаба все.  Я знаю, что одна семья непутевая. С родителями девочек не общалась никогда, — рассказала Елизавета Ромахина.

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» «Курьер. Среда. Бердск» 7 сентября сообщили, что в поиски девочек участвовало больше 100 людей.

— На сегодняшний момент в поиске принимали участие 25 обученных поисковиков отряда "ЛизаАлерт" из Кемеровской области, на место поиска выехали поисковики из Новосибирской, Томской, Красноярской. Также в штабе поиска зарегистрированы и искали девочек 120 местных жителей.

Как сообщила знакомая семьи Феслер, маму Анастасии нашли в посёлке Александровка в алкогольном опьянении. О том, что ее дочь пропала нерадивая мать узнала от волонтёров. В поисках девочек участвовал брат Насти и родители Ульяны. Подробности в ближайшее время.

Губернатор Кузбасса сообщил, что подозреваемого в похищении и убийстве двух девочек из Киселёвска задержали. Сергей Цивилев выразил соболезнования семьям погибших школьниц.

- Страшные новости из Киселёвска сегодня потрясли весь Кузбасс. Убиты 10-летние Настя и Ульяна. Подозреваемый в преступлении уже задержан, с ним работают правоохранители. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами, — написал глава региона в своём Instagram.

Сергей Цивилев добавил, что правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь.

Стоит отметить, что подозреваемый - Виктор Пестерников - закончил отбывать 10-летний срок в колонии строгого режима по статье «Насильственные действия сексуального характера». Его освободили в 2019 году с пометкой о возможности рецидива. После выхода из тюрьмы он несколько раз нарушал административный надзор.

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