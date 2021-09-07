"Девочку искали, а мама пьяная спала": Шокирующие подробности изнасилования и убийства 10-летних школьниц на видео

В Киселевске Кемеровской области нашли тела двух пропавших накануне школьниц - Анастасию Ф. и Ульяну Д. Подозреваемый задержан, им оказался 41-летний рецидивист Виктор Пастерников. Мужчина сознался в том, что изнасиловал, а потом задушил школьниц. Также он показал место, где было совершено преступление. Известно, что мужчина вышел из тюрьмы 2 года назад.
Напомним, две школьницы ушли в школу 6 сентября. В последний раз их видели на в магазине с мужчиной, который покупал им сладости. В городе местные жители, полиция и поисковый отряд «ЛизаАлерт» искали двух школьниц со вчерашнего вечера. Мама одной из школьных подруг девочек рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 7 сентября, что одна из семей неблагополучная.
— Девочек знают мои дети, сейчас мы около штаба все. Я знаю, что одна семья непутевая. С родителями девочек не общалась никогда, — рассказала Елизавета Ромахина.
В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» «Курьер. Среда. Бердск» 7 сентября сообщили, что в поиски девочек участвовало больше 100 людей.
— На сегодняшний момент в поиске принимали участие 25 обученных поисковиков отряда "ЛизаАлерт" из Кемеровской области, на место поиска выехали поисковики из Новосибирской, Томской, Красноярской. Также в штабе поиска зарегистрированы и искали девочек 120 местных жителей.
Как сообщила знакомая семьи Феслер, маму Анастасии нашли в посёлке Александровка в алкогольном опьянении. О том, что ее дочь пропала нерадивая мать узнала от волонтёров. В поисках девочек участвовал брат Насти и родители Ульяны. Подробности в ближайшее время.
Губернатор Кузбасса сообщил, что подозреваемого в похищении и убийстве двух девочек из Киселёвска задержали. Сергей Цивилев выразил соболезнования семьям погибших школьниц.
- Страшные новости из Киселёвска сегодня потрясли весь Кузбасс. Убиты 10-летние Настя и Ульяна. Подозреваемый в преступлении уже задержан, с ним работают правоохранители. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами, — написал глава региона в своём Instagram.
Сергей Цивилев добавил, что правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь.
Стоит отметить, что подозреваемый - Виктор Пестерников - закончил отбывать 10-летний срок в колонии строгого режима по статье «Насильственные действия сексуального характера». Его освободили в 2019 году с пометкой о возможности рецидива. После выхода из тюрьмы он несколько раз нарушал административный надзор.