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«Я нахожусь под стражей»: Из-за гибели пяти человек на Эльбрусе арестовали старшего гида группы застрявших туристов Дениса Алимова

8:57:209/27/2021,Дарья КостинаФото: Стоп-кадр с видео
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В беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 27 сентября владелец компании рассказал, что завтра будет суд, который изберёт ему меру пресечения.

Мужчину арестовали

Старшего гида компании «Эльбрус - восхождение», где в одной из туристических групп при восхождении на Эльбрус погибло 5 человек, Дениса Алимова взяли под стражу.

В беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 27 сентября владелец компании рассказал, что завтра будет суд, который изберёт ему меру пресечения.

— Я нахожусь под стражей. Меня сегодня задержали в Нальчике. Что касается других ребят: двое в больнице по-прежнему, а двое дома. Им пока ничего не предъявляют. Завтра будет суд, будут решать, какую меру пресечения мне давать: либо домашний арест, либо в СИЗО, — поделимся старший гид Денис Алимов.

Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 23 сентября группа из 19 альпинистов из разных городов России попала в снежный плен из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Группу туристов искали несколько часов, 8 человек были спасены почти сразу, остальных долго искали спасатели. Поиски затянулись из-за плохой. Удалось спасти 14 человек: пятеро туристов не выжили. По неподтвержденным данным, в группе альпинистов была девушка одного из гидов. О ее состоянии не сообщается.

После операции спасения, один из гидов рассказывал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» о состоянии пострадавших.
- На меня журналисты насели. Мы сейчас в больнице в Нальчике. За пальцы боремся. Приходим в себя. Все пострадали, у всех разная степень обморожения, делился пострадавший гид Антон Никифоров.

Отметим, что Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе. Расследование дела продолжается.

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