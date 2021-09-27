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Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем после выборов-2021

9:03:329/27/2021Фото: Кремлин.ру
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В 1998 году лидера партии уже оперировали на сердце в Германии, а в 1999-м такая же операция прошла в США.

Григорий Алексеевич Явлинский

27 сентября в сети появилась информация о том, что Григорий Явлинский госпитализирован. Лидер партии «Яблоко» начал жаловаться на проблемы с сердцем: тяжесть в груди, учащенный пульс и затрудненное дыхание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи диагностировали Явлинскому нарушение сердечного ритма. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое. Отметим, что в 1998 году лидера партии уже оперировали на сердце в Германии, а в 1999-м такая же операция прошла в США.

Пресс-служба партии еще никак не комментирует данную новость. Вместе с тем в партии отметили, что в воскресенье, 26 сентября, Явлинский был в полном порядке.

Напомним, на данный момент Григорию Явлинскому 69 лет. В 2021 году партия «Яблоко» не прошла в Госдуму. По данным Центризбиркома, «Единая Россия» получает 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, партия «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста» — по одному, еще пять думских кресел займут самовыдвиженцы.

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