Снова маньяк-педофил? Две 13-летние школьницы пропали в Красноярском крае
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Снова маньяк-педофил? Две 13-летние школьницы пропали в Красноярском крае

11:59:389/9/2021Фото: Мэш
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Последний раз девочек видели на остановке в компании молодых людей.

Школьницы пропали два дня назад

Сегодня стало известно, что в Лесосибирске Красноярского края пропали две 13-летние школьницы. Диане Шульц и Лене Беловой 13 лет, учатся в школе № 9. С 7 сентября девочки перестали приходить в школу, на звонки не отвечают. По предварительным данным, они уехали в Колесниково. Очевидцы говорят, что видели школьниц в дачных окрестностях с парнями.

Отметим, что в полицию мама Дианы обратилась только сегодня — раньше школьница из дома не уходила. А мать второй девочки хотели поставить на учет из-за плохой успеваемости ее второй дочери.

Напомним, 6 сентября начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). Через день девочек нашли мертвыми. Их убийцу уже задержали.

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