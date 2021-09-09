Самая маленькую и дорогую квартиру назвали в Новосибирске

В Новосибирске цены на жилье рознятся в зависимости от района и состояния жилья. Рейтинг объектов недвижимости составлен на "Циан" экспертами.
По соотношению размер-цена самым дешевым вариантом в столице Сибири стала студия в новостройке, которая продается в Ленинском районе города в ЖК «Радуга Сибири». Квартира на западной окраине города площадью 19,5 квадратных метра обойдется покупателю в полтора миллиона рублей.
На втором месте - квартира-студия в ЖК «Весенний». На его 16-м этаже продается объект стоимостью 2,05 млн рублей площадью 19,5 квадратных метра.
Такая же стоимость у студии с площадью 19,5 квадратных метров с предчистовой отделкой в жилом комплексе «Мандарин» (2,5 км восточнее ЖК «Весенний»). Строительство комплекса будет завершено в конце 2021-го. Новостройка расположена недалеко от железнодорожной станции «Первомайская».
Далее в рейтинге находится квартира с площадью 17,9 квадратных метров, в их числе и лоджия 1,9 "квадрата" в новосибирском комплексе «Чистая слобода». За нее придется заплатить 2,0 млн рублей — то есть на 0,5 млн больше, чем в упомянутом ЖК «Радуга Сибири», стоящем по соседству.
Самая маленькая студия в Новосибирске стоит 2,4 миллиона рублей, ее площадь составляет 17,2 квадратных метра, из них 3,8 - лоджия, а 5,5 — на кухонная зона. Расположена квартира в жилом комплексе VESNA. Цены на квартиры указаны только в объектах, находящихся в новостройках.
В числе городов с самыми недорогими квартирами Новосибирск находится на четвертом месте, пишет НДН-инфо.