На 5000 рублей питаться месяц может житель Новосибирской области, посчитали статистики
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На 5000 рублей питаться месяц может житель Новосибирской области, посчитали статистики

6:03:299/9/2021
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В сравнении с июлем, цена минимального продуктового набора снизилась на 3,3%, а с начала года выросла на 11,8%.

продуктовый набор
В продуктовый набор входит 33 нименования

О стоимости минимального набора продуктов питания в августе 2021 года сегодня, 9 сентября, "Курьер. Среда. Бердск" рассказал Новосибирскстат.

По данным статистиков, в последнем летнем месяце минимальный набор продуктов для каждого жителя региона стоил 5022,88 рубля. В сравнении с июлем, его цена снизилась на 3,3%, а с начала года выросла на 11,8%.

Как и прежде, в основном в рационе жителей Новосибирской области преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 27,1%, на долю молочных продуктов приходится 19,9%, плодов и овощей – 19,3%, мяса и мясопродуктов – 16,8%, жиров – 5,2%, рыбы – 4,1%, чая, соли и специй – 3,3%, сахара и кондитерских изделий – 2,2%, яиц – 2,1%.

В Сибири, по данным статистического ведомства, самая высокая стоимость минимального продуктового набора за август оказалась в Красноярском крае (5671,25 рубля), самая низкая – в Омской области (4266,8 рубля)

Напомним, что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов РФ нормы потребления.

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