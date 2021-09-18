Чудеса молитв князю Глебу: запреты дня и можно ли работать 18 сентября?

Глеб и Борис были родными братьями и сыновьями великого Владимира князя Киевского. Также у низ был брат Святополк. Как сообщает писание, он был убийцей своих братьев, боясь соперничества.
Оба брата были убиты когда шли междоусобные войны 1015-1019 годов. С Борисом это произошло, когда он узнал о смерти своего отца по возвращении со своими солдатами в Альту. Узнав о вступлении Святополка на киевский престол. Святополк послал своих воинов из Вышегорода, чтобы казнить своего брата. Бориса и его слугу зарезали, когда они спали в палатке. Князя обнаружили все еще дышащим в мешке для трупов, который везли в Киев, но варяги закончили его жизнь ударом меча.
По посланию Святополка, Глеб поверил, что его отец все еще жив, и бросился к смертному одру своего отца. По дороге их брат Ярослав узнает о предательстве Святополка и попросил Глеба не встречаться с ним. Посреди молитвы своему умершему брату и Богу Глеба убил его повар, который служил ему. И сделал это самым подлым способом: перерезав горло в лодке у берега
О чем молятся святому
Об избавлении от зависти или ревности. Для сохранения истинной веры, чтобы святой Глеб помог избавиться от искушений, нетерпимости и зла. Чтобы подарил крепкую веру, на которую можно положиться при любых невзгодах. Многие сомневающиеся, после молитвы укрепляли свою веру.
В этот день не запрещено работать, но необходимо знать, что любая работа должна выполняться со светлыми мыслями, не забывая о святых, которым можно помолиться с утра и идти по своим делам.