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Мертвым нашли пропавшего без вести рыбака из Бердска: Его искали месяц

1:17:469/18/2021Фото: Лизы Алерт
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За день до исчезновения бердчанин выложил в своих соцсетях фото с подписью «Я, конечно, вернусь».

Поиски 46-летнего сибиряка, который ушел на рыбалку и пропал, завершились трагедией
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Поиски рыбака из Бердска, пропавшего месяц назад  остановлены. Его нашли погибшим.

В поисковом отряде "Маяк" вечером в пятницу сообщили, что в Новосибирской области завершились поиски 46-летнего бердчанина Вячеслава Макарова.

— Сегодня завершились поиски пропавшего 18 августа 2021 года в Бердске 46-летнего мужчину. К сожалению, мужчина найден погибшим. Отряд выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, — рассказали волонтеры.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 18 августа он пошел из дома на рыбалку и не вернулся. С того времени о нем ничего не было известно, на связь он не выходил.

За день до исчезновения бердчанин выложил в своих соцсетях фото с подписью «Я, конечно, вернусь». Пока непонятно, имеет ли это отношение к его исчезновению. Судя по соцсетям, у пропавшего без вести 25 августа был день рождения.

Что произошло с исчезнувшим рыбаком, пока не сообщается.

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