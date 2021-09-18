Мертвым нашли пропавшего без вести рыбака из Бердска: Его искали месяц

Поиски рыбака из Бердска, пропавшего месяц назад остановлены. Его нашли погибшим.
В поисковом отряде "Маяк" вечером в пятницу сообщили, что в Новосибирской области завершились поиски 46-летнего бердчанина Вячеслава Макарова.
— Сегодня завершились поиски пропавшего 18 августа 2021 года в Бердске 46-летнего мужчину. К сожалению, мужчина найден погибшим. Отряд выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, — рассказали волонтеры.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 18 августа он пошел из дома на рыбалку и не вернулся. С того времени о нем ничего не было известно, на связь он не выходил.
За день до исчезновения бердчанин выложил в своих соцсетях фото с подписью «Я, конечно, вернусь». Пока непонятно, имеет ли это отношение к его исчезновению. Судя по соцсетям, у пропавшего без вести 25 августа был день рождения.
Что произошло с исчезнувшим рыбаком, пока не сообщается.