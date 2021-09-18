Новые подробности задержания взорвавшего отдел МВД и убившего семью под Воронежем показала на видео ФСБ

ФСБ показала видео задержания Виктора Мирского, которого подозревают в нападении на отдел полиции в городе Лиски и убийстве семьи в Воронежской области.
На кадрах видно, что Мирский с окровавленной головой самостоятельно не может передвигаться, его несут к машине скорой помощи. Руки подозреваемого скованы наручниками за спиной, ноги тоже связаны.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Мирского задержали днем 17 сентября в ходе спецоперации. Во время погони его "Нива", ехавшая по проселочной дороге врезалась в скирду сена. При задержании он оказал активное сопротивление. Правоохранителям пришлось открыть огонь.
У подозреваемого нашли в машине целый арсенал оружия. Вероятно, с помощь его Мирский осуществил взрыв отдела полиции в Лисках ранним утром утром 16 сентября. Момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, что преступник приехал к отделению полиции на "Ниве". Мужчина был в полном боевом обмундировании, одет в каску и бронежилет. Он подошел ко входу в отдел полиции, что-то установил на двери. Спустя несколько секунд раздался взрыв.
Как установили правоохранители, этот же мужчина накануне взрыва убил семью из трех человек в селе Каменка. По предварительным данным, у него произошел бытовой конфликт с соседями - семьей фермеров. Он застрелил в упор женщину, ее 19-летнего сына и 5-летнюю внучку.