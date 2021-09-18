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Новые подробности задержания взорвавшего отдел МВД и убившего семью под Воронежем показала на видео ФСБ

1:49:459/18/2021Фото: Скриншот
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На кадрах видно, что Мирский с окровавленной головой самостоятельно не может передвигаться, его несут к машине скорой помощи. Руки подозреваемого скованы наручниками за спиной, ноги тоже связаны. 

ФСБ показала видео задержания взорвавшего отдел полиции под Воронежем

ФСБ показала видео задержания Виктора Мирского, которого подозревают в нападении на отдел полиции в городе Лиски и убийстве семьи в Воронежской области.

На кадрах видно, что Мирский с окровавленной головой самостоятельно не может передвигаться, его несут к машине скорой помощи. Руки подозреваемого скованы наручниками за спиной, ноги тоже связаны.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Мирского задержали днем 17 сентября в ходе спецоперации. Во время погони его "Нива", ехавшая по проселочной дороге врезалась в скирду сена. При задержании он оказал активное сопротивление. Правоохранителям пришлось открыть огонь.

У подозреваемого нашли в машине целый арсенал оружия. Вероятно, с помощь его Мирский осуществил взрыв отдела полиции в Лисках ранним утром утром 16 сентября. Момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, что преступник приехал к отделению полиции на "Ниве". Мужчина был в полном боевом обмундировании, одет в каску и бронежилет. Он подошел ко входу в отдел полиции, что-то установил на двери. Спустя несколько секунд раздался взрыв.

Как установили правоохранители, этот же мужчина накануне взрыва убил семью из трех человек в селе Каменка. По предварительным данным, у него произошел бытовой конфликт с соседями - семьей фермеров. Он застрелил в упор женщину, ее 19-летнего сына и 5-летнюю внучку.

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