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Исследователи обнаружили, что сочетание мелатонина с ванкомицином снижает почечную недостаточность

11:00:229/17/2021,от Университета РутгерсаФото: pexels.com
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Одна из причин, по которой мелатонин снижает почечную недостаточность, является его способность уменьшать окислительный стресс , который вызывает гибель клеток и накопление токсинов.

Во всем мире использование антибиотиков является одной из основных причин лекарственной почечной недостаточности

Исследование, проведенное учеными из фармацевтической школы им. Рутгерса Эрнеста Марио, показало, что мелатонин значительно снижает почечную недостаточность у людей, получающих антибиотик ванкомицин.

В исследовании, опубликованном в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy , было обследовано 303 больничных пациента , получавших ванкомицин, и обнаружено, что у 101 пациента , который также получал мелатонин, наблюдалось 63-процентное снижение острого повреждения почек, пишет medicalxpress.com.

Во всем мире использование антибиотиков является одной из основных причин лекарственной почечной недостаточности: ежегодно регистрируется более 13,3 миллиона случаев.

Почечная недостаточность также связана с повышенным риском смерти у госпитализированных пациентов. Почти 25 процентов этих пациентов умирают в больницах, когда накапливаются токсины, поскольку они также получают лечение антибиотиками от различных инфекций.

«Из предыдущих исследований мы знали о способности ванкомицина вызывать повреждение почек из-за окислительного стресса и повреждения митохондрий, а также мы знали, как мелатонин может восстанавливать функцию митохондрий почек, поэтому эти выводы в этой небольшой группе пациентов были многообещающими и могли привести к большим терапевтическим открытиям », - сказал ведущий автор исследования Луиджи Брунетти, доцент фармацевтической школы Рутгерса Эрнеста Марио.

Исследователи сказали, что одна из причин, по которой, по их мнению, мелатонин снижает почечную недостаточность, является его способность уменьшать окислительный стресс , который вызывает гибель клеток и накопление токсинов, которые повреждают почки, когда пациенты принимают ванкомицин. Они постулируют, что мелатонин, естественная добавка, обычно используемая в качестве снотворного, восстанавливает и восстанавливает эту функцию почек, облегчая выведение токсинов из организма.

В то время как многие пациенты выздоравливают после острого повреждения почек, некоторые нет, что приводит к удорожанию ухода за госпитализированными пациентами. Исследователи также предупредили, что люди должны использовать антибиотики только при необходимости, а не «на всякий случай», потому что они не лишены риска.

Исследование было первым , чтобы изучить эти данные человека, и исследователи планируют дальнейшие клинические исследования на более крупных и широких слоев населения.

«Мы надеемся, что наши результаты проложат путь для более широких групповых исследований, поскольку от острого повреждения почек страдают миллионы людей», - сказал Брунетти.

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