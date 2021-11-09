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Дети ждут сладкий Новый год: в Бердске объявлен сбор сладких подарков, канцтоваров и памперсов больным малышам в туберкулезные санатории Новосибирска

2:45:2511/9/2021
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Вячеслав Останин развезет ваши подарки по санаториям к 22 декабря. Последний день сбора - 20 декабря: "Жители Бердска молодцы. Что уж говорить. Они помогает деткам долгие годы. Эти ребятишки никогда не обделены подарками благодаря бердчанам".

Вячеслав Останин доставит подарки в Мочищенский санаторий на Рождество
Вячеслав Останин доставит подарки деткам. Фото: «Курьер. Среда»
Сюжет: Подарки для туббольницы
На Рождество получат 40 сладких подарков дети Мочищенского туберкулезного санатория от Деда Мороза и благотворителей из Бердска

На Рождество получат 40 сладких подарков дети Мочищенского туберкулезного санатория от Деда Мороза и благотворителей из БердскаПодарили сладкий Новый год больным туберкулезом детям благотворители из Бердска. Смотрите фотоЕщё 25 новости

Каждый год жители Бердска дарят возможность больным туберкулезом деткам Новосибирской области поверить в сказку. Традиционно перед Новым годом читатели «Курьер. Среда» приносили подарки и перечисляли средства для больных туберкулезом детей. 2021-й год - не исключение.

Как рассказал «Курьер. Среда» Вячеслав Останин, в этом году подарков ждут 200 ребятишек. Кроме того, детки нуждаются в подгузниках, канцтоварах и настольных играх.

- На сегодняшний день в детской туберкулезной больнице и туберкулезном санатории №1, который находится в Доме отдыха Мочище, а также в туберкулезном санатории №2 Новосибирска на 9-й Гвардейской дивизии, лечатся около 190 детей. Последний вновь открыли осенью этого года. Возраст детей разнообразный - от 2-х и до 17 лет, - рассказал Вячеслав Останин 9 ноября.

Бердчанин отметил, что утренники в медицинских организациях начинаются с 22 декабря. К этому времени новогодние подарки уже нужно развести по санаториям.

- Жители Бердска молодцы. Что уж говорить. Они помогает деткам долгие годы. Эти ребятишки никогда не обделены подарками благодаря бердчанам, - подчеркнул Вячеслав.

В этом году мы собираем 200 подарков, так сказать с довеском, учитывая то, что к Новому году в санаторий и больницу будут прибывать новые маленькие пациенты. К тому же, на утренники необходимы сладкие призы. Да и на новогоднем столе для ребятишек не будут лишними конфеты и печеньки.

А дети у же с нетерпением ждут прихода бердского Деда Мороза. Мы искренне верим в то, что и в этом году бердчане в очередной раз подарят больным туберкулезом детям сладкий Новый год.

Если у вас есть возможность помочь больным детям, вы можете приносить подарки по адресу: ул. Ленина, 38, (отдельный вход с обратной стороны подъезда дома), ул. К.Маркса,24, офис 2, телефон для справок: 3-00-10. Подарки мы будем собирать до 21 декабря с 09.00 утра до 18.00 в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора с пометкой "Подарки для детей". Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 1609 7158 3662 Галина Владимировна Коморникова.

Сбор стартует с 9 ноября, а закончится - 20 декабря. Благодарим вас за помощь!

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новый годподаркибольные детиакция. туберкулез
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