Самые новые симптомы коронавируса осенью 2021 года: их не было в первую и вторую волну пандемии

Человечество полтора года учится жить с новым коронавирусом, минимизируя его опасные последствия с помощью достижений медицины. Вирус же продолжает мутировать, появляются новые штаммы. Этот механизм позволяет ему выживать.
Основная цель мутаций – сделать коронавирус устойчивее и заразнее. Но с изменением его структуры, неизбежно появляются и новые симптомы. Штаммы, характерные для осени 2021 года, проявляют себя в организме уже не так, как в начале пандемии. Рассмотрим, как менялись симптомы коронавируса, и какие из них обнаружились совсем недавно.
Ранние штаммыЕдиницы вируса путешествуют от человека к человеку в микроскопических капельках жидкости, выдыхаемых во время кашля, разговора или даже дыхания. Путь передачи объясняет, почему социальные контакты в пандемию рекомендуется ограничить.
Картина первых «уханьских» штаммов – это повышение температуры в 90% случаев, удушающий кашель сухого или мокрого характера и выраженная утомляемость. У 50% пациентов исчезало или менялось ощущение запаха и вкуса. При появлении новых штаммов этот симптом стал встречаться всё реже.
МаскировкаНачало 2021 года принесло россиянам штамм «Альфа», добавивший коронавирусу симптоматики. Организм стал реагировать першением и болью в горле, головокружением, лихорадкой, ломотой в мышцах и суставах.
Пожилые люди стали отмечать у себя необычные проявления – спутанность сознания, делирий, нарушения речи и движений.
«Дельта» с весны 2021 маскируется под простуду – часто начинается с насморка, общего недомогания, отёка слизистых оболочек, конъюнктивита. Позже присоединяется характерный кашель и повышается температура. Пятая часть заражённых отмечает похожую на кишечный грипп картину тошноты, диареи и рвоты.
Новые симптомыТекущая осень встретила медиков новыми симптомами, встречающимися у пациентов всё чаще. Нейрохирург Андрей Басков сообщил о шуме в ушах, нарушениях зрения и фантомных болях, вызванных коронавирусом. Объясняются эти симптомы поражением нервных окончаний.
Слабость у заражённых стала чаще сопровождаться мельканием мушек перед глазами и предобморочным состоянием.
Ещё одно новое проявление вируса – «ковидные пальцы». Поражение мелких сосудов на кистях рук заставляет пальцы выглядеть, как обмороженные. Они краснеют и сильно отекают, иногда появляются пузыри. Процесс протекает безболезненно. Раньше его в редких случаях наблюдали у детей, теперь страдают и взрослые.