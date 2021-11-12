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Самые новые симптомы коронавируса осенью 2021 года: их не было в первую и вторую волну пандемии

3:41:1711/12/2021,Ирина Новая
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Основная цель мутаций – сделать коронавирус устойчивее и заразнее.

Единицы вируса путешествуют от человека к человеку в микроскопических капельках жидкости, выдыхаемых во время кашля, разговора или даже дыхания. Фото: Pexels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Человечество полтора года учится жить с новым коронавирусом, минимизируя его опасные последствия с помощью достижений медицины. Вирус же продолжает мутировать, появляются новые штаммы. Этот механизм позволяет ему выживать.

Основная цель мутаций – сделать коронавирус устойчивее и заразнее. Но с изменением его структуры, неизбежно появляются и новые симптомы. Штаммы, характерные для осени 2021 года, проявляют себя в организме уже не так, как в начале пандемии. Рассмотрим, как менялись симптомы коронавируса, и какие из них обнаружились совсем недавно.

Ранние штаммы

Единицы вируса путешествуют от человека к человеку в микроскопических капельках жидкости, выдыхаемых во время кашля, разговора или даже дыхания. Путь передачи объясняет, почему социальные контакты в пандемию рекомендуется ограничить.

Картина первых «уханьских» штаммов – это повышение температуры в 90% случаев, удушающий кашель сухого или мокрого характера и выраженная утомляемость. У 50% пациентов исчезало или менялось ощущение запаха и вкуса. При появлении новых штаммов этот симптом стал встречаться всё реже.

Маскировка

Начало 2021 года принесло россиянам штамм «Альфа», добавивший коронавирусу симптоматики. Организм стал реагировать першением и болью в горле, головокружением, лихорадкой, ломотой в мышцах и суставах.

Пожилые люди стали отмечать у себя необычные проявления – спутанность сознания, делирий, нарушения речи и движений.

«Дельта» с весны 2021 маскируется под простуду – часто начинается с насморка, общего недомогания, отёка слизистых оболочек, конъюнктивита. Позже присоединяется характерный кашель и повышается температура. Пятая часть заражённых отмечает похожую на кишечный грипп картину тошноты, диареи и рвоты.

Новые симптомы

Текущая осень встретила медиков новыми симптомами, встречающимися у пациентов всё чаще. Нейрохирург Андрей Басков сообщил о шуме в ушах, нарушениях зрения и фантомных болях, вызванных коронавирусом. Объясняются эти симптомы поражением нервных окончаний.

Слабость у заражённых стала чаще сопровождаться мельканием мушек перед глазами и предобморочным состоянием.

Ещё одно новое проявление вируса – «ковидные пальцы». Поражение мелких сосудов на кистях рук заставляет пальцы выглядеть, как обмороженные. Они краснеют и сильно отекают, иногда появляются пузыри. Процесс протекает безболезненно. Раньше его в редких случаях наблюдали у детей, теперь страдают и взрослые.

Признаки угрозы

Во время коронавируса важно отделять «рядовые» симптомы от особо опасных, требующих немедленного вызова медиков. Среди таковых температура выше 39 градусов, которую не удаётся сбить несколько часов, судороги, неудержимые приступы кашля, кровавая мокрота, спутанность сознания, посинение губ и ногтей. Некоторые из этих признаков говорят о кислородном голодании, вызванном поражением лёгких.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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