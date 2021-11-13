Гороскоп и стиль: Идеальный способ выглядеть неотразимо для каждого знака зодиака

Мода - один из лучших способов выразить свою истинную сущность, и из-за того, что личности соответствуют знакам зодиака, они сильно влияют на стиль и гардероб.
Мода - один из лучших способов выразить свою индивидуальность, но как включить свой звездный знак в свой стиль? Команда Кэт Кидстон раскрывает «идеальные способы» для этого и самые лестные цвета для каждого знака зодиака, пишет express.co.uk.
ВодолейВодолеи известны своей непринужденностью и заземленностью. Когда дело доходит до тенденций, они склонны доверять своим инстинктам, даже если это идет не так.
«Сочетание этих черт означает, что вам подойдет смелый морской синий цвет. Синий символизирует не только спокойствие, но также уверенность и надежность. Блочный синий цвет может быть немного приземленным, так почему бы не выбрать синий вариант текущего принта, например шахматную доску. шаблон?" предложил команду Кэт Кидстон.
РыбыВодный знак известен тем, что из всех знаков лучше всех соприкасается со своими эмоциями. Две рыбы олицетворяют их желание работать и быть успешными, а также проводить время в постели в мечтах.
Бирюза или красивый зеленый цвет морской пены - идеальный способ для Рыб заявить о себе. Они выражают свою мечтательность с помощью цвета, который обязательно выделит их из толпы - поэтому бирюза идеально подходит. Игра с текстурой позволяет перейти на новый уровень. «Выбирайте мягкие прозрачные ткани, чтобы идеально передать вашу неотразимую фигуру в облаках», - пояснил эксперт.
ОвенОвен известен своей страстностью и пылкостью, он является одним из самых смелых персонажей Зодиака.
Естественно, красный - идеальный цвет для Ариенса. Также известно, что он воспринимается как привлекательный и мощный, что идеально подходит для знака зодиака. «Как упрямый Овен в лице барана, вы действительно можете опереться на это с яркой красной повязкой на голове или шляпой - никто не забудет вас в спешке!»
ТелецТельцы обладают приземленной личностью и надежностью, им нравится быть в окружении успокаивающей зелени, успокаивающих звуков и запахов земли, чтобы по-настоящему слиться с землей.
Неудивительно, что для них зеленый цвет. Это не только выразит их связь с природой, но и улучшит их настроение. «Ярко-зеленая сумка через плечо - отличный способ сделать это - как правило, наши сумки нейтрального цвета, поэтому неожиданный всплеск цвета даст вам преимущество», - рекомендовала команда Cath Kidston.
БлизнецыБлизнецы сообразительны, сообразительны и любопытны по отношению к миру, и их считают энергичными, экстравертированными и радостными.
Желтый - идеальный цвет, чтобы выразить их радостную и яркую индивидуальность. В то время как великолепное вязаное платье или пальто желтого цвета украсит однотонный зимний наряд, яркие сарафаны маслянистого цвета - идеальный способ передать свою индивидуальность и доставить радость. «Вы могли бы выбрать более яркий желтый принт, потому что что может быть веселее, чем эклектичный рисунок на вашем платье? Соедините его с мешком с контрастным принтом, чтобы по-настоящему выразить вашу двойную индивидуальность», - предположил эксперт по моде.
РакРаки чутки и созвучны своим эмоциям.
Их цвет - эфирное серебро и лунно-серый цвет. Эти цвета напоминают луну и звезды и, безусловно, потусторонние. Чтобы действительно перейти на новый уровень, рекомендуется сочетать эти цвета с плавными шифоновыми платьями.
ЛевЛьвы смелы, отважны и суперхаризматичны.
Оранжевый не такой смелый, как красный Овна, но он все же выражает их теплую и мощную энергию и имеет больше веселья и беззаботности, чем красный цвет топки. «Почему бы не объединить это с захватывающим животным принтом, чтобы по-настоящему продемонстрировать свою дикую сторону? Леопардовый принт - классический смелый выбор, но почему бы не сделать все возможное, используя тигровый принт?» они предложили.
ДеваДевы - одни из самых аналитических и практичных представителей Зодиака.
Поскольку они заземлены и разумны, значит, коричневый - их цвет силы. Но это не обязательно должно быть скучно. Как и их индивидуальность, коричневый сочетается со всем и может стать основой для более ярких цветов.
«Мы рекомендуем сочетать нейтральные тона в вашем наряде - почему бы не надеть верблюжье пальто и богатые коричневые брюки-палаццо, чтобы сделать образ столь же стильным, как и смелый? Если вы сочетаете его с большой сумкой-тоут с забавным принтом в виде клубники, вы получите дополнительные баллы. или божьих коровок, чтобы показать свою любовь к деталям! "
ВесыВесы - один из самых общительных воздушных знаков, но они также прагматичны, когда подходят к проблеме.
Они не боятся выделиться из толпы, поэтому розовый - идеальный цвет для них. «Независимо от того, выбираете ли вы женственный нежно-розовый или ярко-розовый, это смелый выбор, о котором вы не пожалеете. Если вы собираетесь провести вечер, выберите ярко-розовое платье. Бранч с девушками «Бледно-розовый костюм в сочетании с цветочными мотивами будет ультра-шикарным, но при этом привлекать внимание», - рекомендовала команда.
СкорпионИсключительный из водных знаков, Скорпионы сильные и харизматичные.
Ничто не сочетается с их загадочной атмосферой лучше, чем черный. Полностью черный наряд - элегантный, элегантный и неподвластный времени. Как и их личность, он заставляет людей гадать и дает им чистый холст для работы. Скорпионы могут украсить его яркими аксессуарами, такими как яркая сумка, или добавить нейтральные акценты, чтобы создать стильный образ.
СтрелецСтрельцы - забавный знак, известный своей непосредственностью и близостью как к природе, так и к животным.
Для них нет лучшего цвета, чем фиолетовый. Это экстравагантно, креативно и независимо… прямо как они. «Выразите свою дикую, веселую сторону и смешайте ее с парой фиолетовых брюк или наденьте фиолетовый комбинезон - люди не забудут вас в ближайшее время».
КозерогКозероги могут показаться немного безжалостными, но на самом деле они одни из лучших друзей.
Их серьезный характер означает, что они предпочитают нейтральные оттенки в стиле, но это не значит, что они не могут смешивать его. «Монохромные образы восхитительны для вас, но не бойтесь добавить ярких цветов, таких как насыщенный темно-бордовый. Он достаточно приглушен, чтобы соответствовать вашему стилю, но все же достаточно, чтобы обратить внимание на несколько голов. Этот переходный оттенок прекрасно иллюстрирует ваш сильный оттенок. воля, смешанная с непревзойденной поддержкой и любовью, которые вы оказываете людям, которые вам небезразличны », - пояснила команда Кэт Кидстон.