Тепло и снежную кашу на дорогах обещают синоптики для Новосибирской области на 13 и 14 ноября

В Новосибирской области в выходные, 13 и 14 октября, ожидается теплая погода, но синоптики обещают усиление ветра. Кроме того, возможны осадки в виде мокрого снега, сообщили накануне в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Серьезное похолодание придет в область только на следующей неделе, прогнозируют синоптики. В выходные же ночные температуры будут чуть ниже нуля, а днем столбик термометра не упадет ниже нулевой отметки.
В ночь на 13 ноября прошел мокрый снег. В субботу днем тоже ожидается снег с дождем. Ветер юго-западный до 14 м/с. Температура ночью около -1...-3 градуса, днем - около нуля.
В воскресенье, 14 ноября, днем снова обещают небольшой мокрый снег и некоторое "смягчение" ветра. Ночью столбик термометра покажет -2...-4 градуса, а дневные температуры не упадут ниже нуля.
Небольшое похолодание ожидается в Новосибирской области в понедельник, 15 ноября, - ночью до -3...-5 градусов, днем - до 3 градусов мороза. Снова обещают небольшой снег и усиление ветра до 14 м/с.
В связи с такой погодой на дорогах образуется снежная каша. Как обещали власти Бердска, ее уберут к 16 ноября, сообщал "Курьер.Среда".