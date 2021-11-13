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Тепло и снежную кашу на дорогах обещают синоптики для Новосибирской области на 13 и 14 ноября

3:01:0511/13/2021
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Небольшое похолодание ожидается в регионе в понедельник, 15 ноября, - ночью до -3...-5 градусов, днем - до 3 градусов мороза. Снова обещают небольшой снег и усиление ветра до 14 м/с. 

В Новосибирской области ожидается теплая погода с мокрым снегом. Фото: pixabay.com

В Новосибирской области в выходные, 13 и 14 октября, ожидается теплая погода, но синоптики обещают усиление ветра. Кроме того, возможны осадки в виде мокрого снега, сообщили накануне в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Серьезное похолодание придет в область только на следующей неделе, прогнозируют синоптики. В выходные же ночные температуры будут чуть ниже нуля, а днем столбик термометра не упадет ниже нулевой отметки.

В ночь на 13 ноября прошел мокрый снег. В субботу днем тоже ожидается снег с дождем. Ветер юго-западный  до 14 м/с. Температура ночью около -1...-3 градуса, днем - около нуля.

В воскресенье, 14 ноября, днем снова обещают небольшой мокрый снег и некоторое "смягчение" ветра. Ночью столбик термометра покажет -2...-4 градуса, а дневные температуры не упадут ниже нуля.

Небольшое похолодание ожидается в Новосибирской области в понедельник, 15 ноября, - ночью до -3...-5 градусов, днем - до 3 градусов мороза. Снова обещают небольшой снег и усиление ветра до 14 м/с.

В связи с такой погодой на дорогах образуется снежная каша. Как обещали власти Бердска, ее уберут к 16 ноября, сообщал "Курьер.Среда".

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