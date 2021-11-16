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Погода в Бердске 16 ноября 2021: «Анна холодная – осень голодная».

11:30:4011/15/2021
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От того, что все работы в поле к этому времени заканчивались, девушки ткали и пряли лен.


На Анну Холодную необходимо внимательно следить за погодой. Фото: Pixabay.com

16 ноября в Бердск придут зимние температуры. С утра температура воздуха составит -12 градусов, и продержатся столбики термометра на такой отметке весь оставшийся день. Ветра почти не будет ощущаться, поскольку его сила не поднимется выше одного метра в секунду. Атмосферное давление повысится до 750 мм ртутного столба, а относительная влажность составит 80%.

16 ноября отмечается Народный праздник Анна Холодная. В православной церкви в этот день чтут память святой княгини Анны Всеволодовны. В народе ее прозвали Холодной, поскольку погода в этот день начинает меняться, наступают холода, и зима вступает в свои права.

От того, что все работы в поле к этому времени заканчивались, девушки ткали и пряли лен. Эти занятия были очень важными для них, поэтому крестьянки отводили им много времени в зимние вечера.

На Анну Холодную необходимо внимательно следить за погодой. «Анна без снега – не жди хлеба» – так говорили о будущем урожае. Если днем устанавливался сильный мороз, крестьяне объясняли это так: «Анна холодная – осень голодная».

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традициинародные приметыпогода в бердскезимние температуры
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