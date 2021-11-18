«Российский пытались втюхать»: В ЦГБ Бердска пациентке с сахарным диабетом не выдали нужный инсулин. Лекарства осталось на 5 дней

Женщина-диабетик заявила о невыдаче необходимого ей инсулина в ЦГБ на ул. Островского, 53 Бердска.
Как рассказала «Курьер.Среда» Наталия Ш., ей пытались предоставить российский инсулин, но бердчанка его брать отказалась.
- Пытались втюхать российский. Когда я отказалась брать, сказали ждите, только через неделю может быть сообщим, купим мы его вам или нет! А мне что теперь умереть? Лекарства осталось на 5 дней? У меня в выписке написан препарат, он один и заменять нельзя. Врачи знают об этом, но все равно продолжают так поступать! -произнесла Наталия.
В пресс-службе ЦГБ Бердска рассказали, что инсулин бывает нескольких видов. Если пациенту необходим инсулин определенной маркировки и производителя, то это оформляется заранее при особой форме болезни. Инсулин поступает для них, как для ранее заявленных.
- На сегодняшний день в рамках государственной программы импорта и замещения, к нам зачастую поступают лекарства российских производителей. Если люди не нуждаются в особой форме инсулина, то они эти лекарства и получают. Они все абсолютно качественные, ровно как и их равносильные аналоги,- рассказали в пресс-службе.
Напомним, что инсулин - жизненно необходимый препарат, который люди вынуждены выписывать каждый месяц. Зачастую это пожилые люди с тяжелыми сопутствующими сахарному диабету болезнями. Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщал «Курьер.Среда» порядок предоставления инсулина диабетикам. Подробнее с ответом министра вы можете ознакомиться здесь.