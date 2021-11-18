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«Российский пытались втюхать»: В ЦГБ Бердска пациентке с сахарным диабетом не выдали нужный инсулин. Лекарства осталось на 5 дней

8:03:4111/18/2021,Алина Бурова
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Инсулин является жизненно важным препаратом для диабетиков. Сроки поступления новой партии инсулина бердчанке не сообщили. Женщина не понимает, как ей жить дальше.

Бердчанка провела длительное время в больнице, но все оказалось понапрасну. Фото: «Курьер.Среда»

Женщина-диабетик заявила о невыдаче необходимого ей инсулина в ЦГБ на ул. Островского, 53 Бердска.

Как рассказала «Курьер.Среда» Наталия Ш., ей пытались предоставить российский инсулин, но бердчанка его брать отказалась.

- Пытались втюхать российский. Когда я отказалась брать, сказали ждите, только через неделю может быть сообщим, купим мы его вам или нет! А мне что теперь умереть? Лекарства осталось на 5 дней? У меня в выписке написан препарат, он один и заменять нельзя. Врачи знают об этом, но все равно продолжают так поступать! -произнесла Наталия.

В пресс-службе ЦГБ Бердска рассказали, что инсулин бывает нескольких видов. Если пациенту необходим инсулин определенной маркировки и производителя, то это оформляется заранее при особой форме болезни. Инсулин поступает для них, как для ранее заявленных.

- На сегодняшний день в рамках государственной программы импорта и замещения, к нам зачастую поступают лекарства российских производителей. Если люди не нуждаются в особой форме инсулина, то они эти лекарства и получают. Они все абсолютно качественные, ровно как и их равносильные аналоги,- рассказали в пресс-службе.

Напомним, что инсулин - жизненно необходимый препарат, который люди вынуждены выписывать каждый месяц. Зачастую это пожилые люди с тяжелыми сопутствующими сахарному диабету болезнями. Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщал «Курьер.Среда» порядок предоставления инсулина диабетикам. Подробнее с ответом министра вы можете ознакомиться здесь.

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поликлиникалекарствоинсулинЦГБ
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