Исследование: Почему некоторые медицинские работники выступают против вакцинации от коронавируса?

В новом исследовании Университета Шеффилда выяснилось, почему некоторые медицинские работники выступают против обязательной вакцинации и почему такая политика может усугубить нехватку персонала.
В секторе ухода уже имеется более 100 000 вакансий, и, по прогнозам, тысячи медицинских работников покинут сектор после крайнего срока обязательной вакцинации, пишет medicalxpress.com.
С 11 ноября 2021 года все, кто работает в доме престарелых в Англии, должны быть полностью вакцинированы от COVID-19, если не освобождены от медицинской помощи. Есть опасения, что такая политика может привести к потере тысяч медицинских работников и еще больше усугубить нехватку персонала в уже испытывающем трудности секторе.
Том Хант, заместитель директора Шеффилдского научно-исследовательского института политической экономии (SPERI) при Шеффилдском университете, провел обзор данных об обязательной вакцинации, включая правительственные консультации по этой теме. Исследование показало, что, хотя лишь небольшая часть медицинских работников не решается на вакцинацию, многие из тех, кто не был вакцинирован, говорят, что это связано с плохими условиями труда, в которых они находятся, такими как контракты на нулевой рабочий день, широко распространенное отсутствие оплаты по болезни, и низкая заработная плата.
В отчете утверждается, что большое количество работников отрасли не хотят проходить вакцинацию, потому что они опасаются заболеть в течение одного или двух дней после этого. Хотя многие люди могут взять оплачиваемый отпуск по болезни, большинство работников по уходу будут вынуждены брать неоплачиваемый отпуск на то время, когда они чувствовали себя нездоровыми, что может быть затруднено в секторе, где средняя почасовая оплата составляет всего 9,01 фунта стерлингов.
Опрос, проведенный UNISON, показал, что работники по уходу почти в два раза чаще отказывались от вакцинации, если бы столкнулись с угрозами со стороны своего работодателя или не получили совета о вакцинации.
В результате в отчете Ханта содержится призыв к правительству взаимодействовать с персоналом и обеспечивать им лучшую оплату и условия, чтобы облегчить финансовые проблемы и устранить практические препятствия, которые могут помешать людям посещать приемы вакцинации.
Последние данные показывают, что 87 процентов работников домов престарелых полностью вакцинированы, и исследования показали, что, когда люди хорошо информированы и относятся к ним с уважением, они с большей вероятностью будут убеждены в вакцинации, чем когда их трудоустройство находится под угрозой.
Том Хант, ведущий автор отчета, сказал: «Обязательная вакцинация, похоже, значительно усугубит кадровый кризис в сфере оказания помощи. Самый эффективный способ преодолеть нерешительность в отношении вакцинации - это убедить, а не оказывать давление и устранить препятствия, которые заставляют людей беспокоиться о вакцинах. Это означает улучшение низкой заработной платы и плохих условий для медицинских работников, которые имеют решающее значение для понимания того, почему меньшинство не решается пройти вакцинацию.
«Многие преданные своему делу работники истощены после 18 месяцев нахождения на переднем крае пандемии. Когда их работа низкооплачиваемая, стрессовая, подвержена высокому риску заражения COVID-19 и сотрудники могут испытывать дополнительное давление, чтобы пройти вакцинацию, мы не должны будут удивлены, если некоторые решат уйти в поисках более высокооплачиваемой и менее напряженной работы.
«В настоящее время правительство вводит обязательную вакцинацию для передового персонала NHS. Служба здравоохранения уже сталкивается с острым давлением из-за недофинансирования, растущего отставания и продолжающейся пандемии. Чтобы избежать ухудшения аналогичной нехватки кадров в NHS, будут учтены уроки из сектора здравоохранения. нужно научиться».