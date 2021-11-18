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В Бердске названы места и дата открытия елок на Новый год-2022: В декабре в городе появятся три зеленые красотки

7:53:3911/18/2021
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В городе уже началась подготовка традиционной площадки из снежных фигур около кинотеатра "Орион".

елка
Елочка появится на прежнем месте. Фото: "Курьер.Среда"

Новогодняя пора незаметно приближается к жителям Бердска. Многие хотят приблизить сказочное время, чтобы отвлечься от пандемии коронавируса. Жители Бердска - не исключение. Как рассказала "Курьер.Среда" вице-мэр Бердска по экономическому развитию и социальной политике Жанна Шурова, подготовка города к Новому году идет полным ходом. По предварительным данным, в 2022 году бердчан будут радовать три нарядные елочки в разных уголках города.

Новогодние красавицы появятся на площадке "Праздничной" около кинотеатра "Орион", на площади перед ДК "Родина" в Микрорайоне и в Новом поселке.

- Запланировано открытие площадки со снежными фигурами около площадки "праздничной" на 26 декабря. Некоторые фигуры будут светящимися. Уже началась подготовка к этому, например, происходит нагревание кубов снега для фигур. Мероприятия запланированы и график на их выполнение утвержден. , - отметила Жанна Сергеевна.

Открытие новогодних красавиц состоится - 26 декабря в 13-00 в Новом поселке, 26 декабря в 17-00 на площадке "Празднично" и 28 декабря в 16-00 на площади перед ДК "Родина".

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