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Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 20 ноября 2021 года

3:48:2911/20/2021,Ария Гмиттер
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Полнолуние происходит в Тельце, а затем входит в Близнецы, ваш сектор кармы, и поэтому люди платят свои взносы так же, как и вы, Рак.

Ежедневный гороскоп на 20 ноября. Фото: Pixabay.com

Ваш ежедневный гороскоп на 20 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на субботу.

Ежедневный гороскоп на 20 ноября 2021 года, пишет yourtango.com.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Вы должны с чего-то начать, Овен, чтобы достичь того, чего хотите. Полнолуние происходит в Тельце, а затем входит в Близнецы, ваш сектор общения, и у вас есть много вещей, которые вам нужно сказать, но вы воздерживались, чтобы обдумать их влияние и полезность.

Теперь, когда вы собрали свои мысли и идеи вместе, вы можете без страха начать делиться своим мнением, и они заставят горы двигаться за вас. Вот увидишь!

Телец (20 апреля - 20 мая)

То, чему вы научитесь, может принести вам прибыль в будущем, Телец, но вам нужно будет планировать и проявлять творческий подход. Полнолуние происходит в Тельце, а затем входит в Близнецы, ваш сектор денег, и здесь все становится для вас немного сложнее.

Хотя вы можете мысленно знать, что вы хотите сделать, и даже можете это видеть, потребуется время, чтобы применить свои идеи и довести их до конца. Так что не ставьте цель и не бросайте ее. Будьте верны своему путешествию.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Вы можете начать чувствовать, что можете делать что угодно, и все же вы не почувствуете удовлетворения, просто начав с того места, где находитесь.

Полнолуние наступает в Тельце, а затем входит в Близнецы, ваш сектор личного развития и идентичности, а также вашу склонность терять интерес к тому, что происходит до того, как вы станете сильнее. Вам понадобится сердечное напоминание о том, что вам нужно стоять обеими ногами на земле и думать о будущем.

Рак (21 июня - 22 июля)

Вы можете измениться, и другие люди тоже. Не помещайте кого-либо в ящик только потому, что у вас был негативный опыт общения с этим человеком. Никогда не знаешь, что происходит под поверхностью.

Полнолуние происходит в Тельце, а затем входит в Близнецы, ваш сектор кармы, и поэтому люди платят свои взносы так же, как и вы.

Однако, возможно, вы не тот, кто увидит, что станет с их путешествием или приключением. Весь смысл жизни в том, чтобы уделять больше внимания тому, что происходит в вашей собственной жизни.

Лев (23 июля - 22 августа)

Не все люди, с которыми вы встречаетесь, остаются в вашей жизни после определенного момента. Вы встречаетесь с определенными людьми в течение сезона, и когда это происходит, просто наслаждайтесь поездкой и не принимайте финал на свой счет и не думайте, что это то, что вы сделали или сказали.

Полнолуние происходит в Тельце, а затем входит в Близнецы, ваш сектор дружбы, и ваша жизнь сейчас похожа на гигантскую вращающуюся дверь. Некоторые люди войдут в него, а другие останутся на некоторое время.

Тогда будут люди, которые просто проходят. Принимайте уроки, которым жизнь пытается научить вас, и используйте воспоминания, чтобы помочь вам стать более сильным человеком.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Не зацикливайтесь на вещах. Бывают моменты, когда вам просто нужно жить настоящим моментом, в то время как вы также плывете по течению.

Полнолуние происходит в Тельце, а затем входит в Близнецы, ваш сектор карьеры и репутации, и внезапная возможность показать, что ваши навыки выходят за рамки того, что вы обычно делаете, может появиться.

Вы можете обнаружить, что это долгожданный шанс немного похвастаться и поделиться тем, что вы узнали за эти годы. Это может быть момент, когда можно засеять семена для будущего продвижения.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Никогда не поздно вернуться в школу или заняться интересной областью. Полнолуние происходит в Тельце, а затем входит в Близнецы, ваш сектор образования, поэтому, если вы чувствуете зуд вернуться к обучению или высшему образованию, чтобы получить новые навыки, выучить иностранный язык или просто пообщаться, сейчас это прекрасное время, чтобы узнать о наличии курсов или о том, что предлагается.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Помните, где вы ставите вещи или насколько вы присутствуете, когда заботитесь о вещах, которые вам не принадлежат.

Полнолуние происходит в Тельце, а затем входит в Близнецы, ваш сектор общих ресурсов. Сегодня вы можете быть немного рассеянными, поскольку отвлекающие факторы могут увести вас в новом направлении.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Вы либо идете ва-банк, либо выходите полностью, потому что между ними нет промежуточного, и вы можете не признавать этого, но вы из тех, кто любит останавливаться на идее и позволять себе развиваться в ней.

Полнолуние происходит в Тельце, а затем входит в Близнецы, ваш сектор обязательств, поэтому, если вы действительно не привержены тому, на что вы сказали «да», вы можете решить призрак или прекратить говорить после того, как попрощались в реальная жизнь.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Полнолуние происходит в Тельце, а затем входит в Близнецы, ваш сектор здоровья, и здесь резина встречается с дорогой, и вы должны быть настроены, чтобы добраться туда, где вы хотите и должны быть.

Вы не хотите, чтобы кто-нибудь говорил вам, как жить своей жизнью, но, возможно, это хорошее время, чтобы попросить тренера по здоровью и фитнесу направить вас на правильный путь.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Полнолуние происходит в Тельце, а затем входит в Близнецы, ваш сектор творчества.

Вы испытываете искры новаторства, воображения и имеете множество возможностей проявить себя как профессионал, когда дело доходит до того, чтобы делиться своими идеями и увлекать людей достигнутым прогрессом.

Вам не обязательно быть тем, кто заставляет вещи выглядеть красиво. У вас может быть человек, который поможет вам всем управлять.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Если вы хотите расширить свою изначальную семью, возможно, сейчас время пика фертильности, и неплохо было бы попытаться завести ребенка.

Полнолуние происходит в Тельце, а затем входит в Близнецы, ваш сектор дома и семьи.

Даже если вы изо всех сил пытаетесь расширить свою семью с помощью маленького человека, это может быть непросто, но оно того стоит, поскольку многие знаки зодиака уже начали объединяться с другими в течение лета.

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