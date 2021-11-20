Церковный праздник сегодня: 21 ноября православные отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Суть и традиции большого праздника

Праздник главнокомандующего ангельских войск, Архангела Михаила и остальных небесных Бестелесных сил.
“Собор” в данном случае означает собрание, а “бестелесные силы” - это ангелы, над которыми, согласно церковному преданию, правит Архангел Михаил, иначе называемый Архистратигом (военачальником).
Хотя Собор Архангела Михаила не входит в число Великих и Двенадцати Великих праздников, он очень широко отмечается в России и других православных странах 21 ноября. Церкви в этот праздник всегда полны верующих, собравшихся для общей молитвы.
У Ангелов существует три иерархии – высшая, средняя и низшая иерархия. Первая состоит из: Серафимов, Херувимов и Престолов. Серафимы шестокрылые самые близкие к Пресвятой Троице. От них исходит пламя любви к Господу и показывают другим, как любить господа огненной любовью. Затем идут многоочитые Херувимы – их имя говорит о мудрости и просвещении, поскольку они производят яркий свет Богопознания и разумения Божьего таинства. Благодаря им приходит мудрость и свет для истинного знания Господа. И Престолы – Ангелы, стоящие рядом с Господом, восседающим на троне. В православии их называют Богоносные.
Ангелы призваны защищать Бога, и в случае необходимости они могут стать армией для защиты. В честь каждого из них отмечаются праздники Русской Православной Церкви.
Почти в каждой мировой религии есть ангелы. В исламе, например, это один из центральных акторов.
Лидером армии Божьей в христианстве является Архангел Михаил.
Ангелы имеют много сходств с людьми. Согласно Ветхому Завету, они спустились в этот мир и жили с людьми. Из союзов с посланниками появились нефилимы - полулюди - полуангелы.