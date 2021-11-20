"Губят людей, убивают": Известные ученые призвали лишать дипломов врачей-антипрививочников в России

Разработчик первой прививки против коронавируса Александр Гинцбург поддержал идею лишать дипломов тех врачей, которые ведут пропаганду против прививок.
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи высказал солидарность с кандидатом медицинских наук Александром Башкиным. Он ранее предложил навсегда аннулировать дипломы медиков, отговаривающих пациентов от вакцинации против коронавируса. Как считает сенатор, по меньшей мере, это непрофессионально.
"Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.
По его словам, таких врачей нужно лишать возможности осуществлять медицинскую деятельность, так как они используют свое служебное положение и статус во вред людям.
"Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом?", - высказался Гинцбург.
Как считает ученый, в этом случае врач пользуется своими знаниями и дипломом совершенно неправомерно. Он должен быть посредником между медицинской процедурой, лекарством - вакциной в данном случае.