У трех знаков зодиака 21 ноября 2021 года будет очень тяжелый день

Сейчас мы официально находимся на пороге между Скорпионом и Стрельцом, и благодаря многочисленным странным транзитам, которые присоединяются к нам, мы можем быть готовы к небольшому напряжению и разочарованию.
Возглавляет очередь Меркурий в секстиле с Плутоном и Луной в Раке. Наша Луна - Квадратный Нептун, что должно вызывать у нас чрезмерную чувствительность и нервозность, в то время как Луна в Трине Юпитера может дать нам больше, чем мы можем выдержать, пишет yourtango.com.
С Солнцем в Стрельце мы можем просто справиться с тем, что встречается на нашем пути, что должно вселить в нас надежду на будущее.
Тем не менее, этот день может оказаться трудным для некоторых признаков из-за запутанного характера конфликтующих транзитов.
То, что составляет сегодня «тяжелый день», вращается вокруг невротических чувств, паранойи и странного, необоснованного чувства безнадежности.
Луна в Раке не помогает, потому что именно из-за этого день будет казаться слишком мрачным и чрезмерно чувствительным.
Знаки зодиака, у которых 21 ноября 2021 года будет тяжелый день:
Телец (20 апреля - 20 мая)Хотя этот день может быть не самым легким для вас, но вы преодолеете любые трудности.
То, с чем вы имеете дело, - это общая тревога, и да, на самом деле это может быть диагностированное у вас расстройство, и сегодня именно тот день, который вызовет у вас такое беспокойство.
Вы не можете понять, что происходит, и все же кажется, что все ... не так. Глубоко внутри вы знаете, что все в порядке, но попробуйте убедить свой мозг в этом - это бесполезно.
Итак, вы будете делать то, что делаете всегда, - использовать свои механизмы преодоления и медитировать, чтобы избавиться от стресса. Он работал раньше и будет работать снова. Вы знаете, что не стоит относиться к этому слишком серьезно, поскольку это проходит. Держись, Телец, ты понял.
Козерог (22 декабря - 19 января)Знаешь, что сегодня портит твой мир, Козерог? Меркурий в секстиле с Плутоном. АРГХ! Этот транзит, кажется, превращает все ваши усилия в мусор, и хуже всего то, что именно ВЫ сознательно все портите.
Вы не пытаетесь, но здесь вы принимаете решения, и что происходит, так это то, что каждое решение, которое вы принимаете сегодня, кажется, имеет неприятные последствия. Вам захочется отказаться от сегодняшних выходок, вы поняли.
Может быть, было лучше держаться подальше от высказывания своего мнения или попыток сделать что-то должным образом. Очевидно, этот день не в твоей власти, и для Козерога это довольно жалкий приговор.
Однако это пройдет, и вы быстро вернетесь к своим старым привычкам. Постарайтесь отойти в сторону и стать свидетелем дня, а не контролировать то, что вы никак не можете контролировать.
Водолей (20 января - 18 февраля)Что вы можете узнать об этом дне, так это то, что вы почувствуете себя беззащитным, неспособным постоять за себя.
Вам не нравится, когда это происходит, и вы сделали свой образ жизни сильным и не позволяли никому унижать вас.
Это достойно восхищения, но не всегда работает. Вам еще предстоит поработать над такими темами, как уверенность в себе и чувство собственного достоинства.
Лунный квадрат Нептун выявит вашу застенчивую сторону, и вы можете показать себе и другим, что вы не так сильны, как вам хотелось бы себя представить.
Люди заметят, что вы слабак; кто-то, на кого вы можете пойти и уйти с рук. Это не ты, но этот транзит притягивает тебя и не позволяет постоять за себя.
Это очень удручает, и это последнее, что хочется показать. Не волнуйтесь, завтра вы вернетесь к своей силе.