Рассвирепевшая толпа жестоко избила подростка в Подмосковье. СК начал проверку

Следственный комитет проводит проверку после появления видео о драке в подмосковном Пушкино. На кадрах - рассвирепевшая толпа подростков жестоко избивает юношу возле торгового центра. В местных сообществах написали, что избившие постоянно пристают к людям в ТЦ. "Спортивные ребята" чувствуют себя хозяевами территории, как в лихие 1990-е годы.
"В социальных сетях была опубликована информация о драке между несовершеннолетними в Московской области. Отмечается, что 13 ноября 2021 года в Пушкино двое молодых людей нанесли телесные повреждения 17-летнему подростку. По данному факту ГСУ СК России по Московской области была незамедлительно организована проверка", - сообщили в субботу в региональном управлении СК.
По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за девушки. Подростки приставали к посетительницам, и за них заступился пострадавший. Известно, что после драки избитый обращался за медицинской помощью в больницу.
Дело взял взял на особый контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю управления Следственного комитета по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовных дел.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске полиция разбирается в драке девочек-подростков - толпа избила сверстницу так, что она попала в больницу. Все участницы инцидента уже установлены.