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Рассвирепевшая толпа жестоко избила подростка в Подмосковье. СК начал проверку

2:31:2711/21/2021
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"Спортивные ребята" чувствуют себя хозяевами территории, как в лихие 1990-е годы. Они держат в страхе торговый центр в Пушкине.

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Следователи начали проверку по факту избиения подростков в Подмосковье. Фото: СКР

Следственный комитет проводит проверку после появления видео о драке в подмосковном Пушкино. На кадрах - рассвирепевшая толпа подростков жестоко избивает юношу возле торгового центра. В местных сообществах написали, что избившие постоянно пристают к людям в ТЦ. "Спортивные ребята" чувствуют себя хозяевами территории, как в лихие 1990-е годы.

"В социальных сетях была опубликована информация о драке между несовершеннолетними в Московской области. Отмечается, что 13 ноября 2021 года в Пушкино двое молодых людей нанесли телесные повреждения 17-летнему подростку. По данному факту ГСУ СК России по Московской области была незамедлительно организована проверка", - сообщили в субботу в региональном управлении СК.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за девушки. Подростки приставали к посетительницам, и за них заступился пострадавший. Известно, что после драки избитый обращался за медицинской помощью в больницу.

Дело взял взял на особый контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю управления Следственного комитета по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовных дел.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске полиция разбирается в драке девочек-подростков - толпа избила сверстницу так, что она попала в больницу. Все участницы инцидента уже установлены.

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