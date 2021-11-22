В Бердске нашли труп в гаражах на Черемушках: Жена отправилась на поиски мужа и увидела его мертвым

Утром 22 ноября в Бердске обнаружили труп.
Как стало известно «Курьер.Среда», тело нашли в гаражах, расположенных в районе пожарной части в Микрорайоне — на Черемушках.
По предварительной информации, утром в понедельник в гараж пришла женщина, заподозрившая неладное с мужем, который пропал и не отвечал на звонки. Когда она открыла гаражную дверь, то увидела мужчину мертвым.
На место происшествия выехали полицейские и бригада скорой помощи. Медики должны констатировать смерть и осмотреть тело на предмет видимых повреждений. Сотрудники полиции при предварительном осмотре места происшествия тоже могут определить, имеет ли гибель человека криминальный характер.
По предварительной версии, бердчанин погиб от отравления угарным газом из-за работающего автомобиля.
Как ранее сообщал «Курьер.Среда», 19 ноября в Бердске на улице нашли мертвую неизвестную женщину. При ней не было документов. Личность умершей устанавливают полицейские, а причину смерти назовет судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что 15 ноября на Берди обнаружили утром труп рыбака. Спасатели выехали по вызову и транспортировали тело берег, где медики «скорой» констатировали смерть человека.