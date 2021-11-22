Мощный обряд на исполнение мечты в полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: Что можно и категорически нельзя делать в эти опасные сутки

4 декабря 2021 года произойдет солнечное затмение. Оно продлится 1 минуту 54 секунды. Это явление является повторением полного солнечного затмения 2003 года, которое произошло 23 ноября. Следующее повторение этого затмения произойдет уже в 2039 году. Столь редкая цикличность делает это астрономическое явление особо необычным и важным. Более того, солнечное затмение, как и лунное, обладает уникальным влиянием на жителей Земли.
Декабрьское солнечное затмение закрывает череду мощной энергетики и дает последний шанс каждому желающему воспользоваться силой затмения в своих интересах для изменения своей жизни. 4 декабря земляне смогут провести мистический ритуал, обряд или заговор для привлечения счастья, удачи, денег или любви в свой дом.
Добавим, что солнечное затмение — не только возможность провести ритуал. Это время, когда психоэмоциональное состояние человека подвергается большому влиянию. Из-за этого люди могут начать чувствовать себя хуже: долгое время не спать, нервничать, вступать в конфликты и ссориться.
Мощный ритуал в период солнечного затмения:
Для проведения ритуала понадобится точное время солнечного затмения — 10:33 по московскому времени. У вас будет ровно 2 минуты, чтобы провести следующее: вам необходимо взять листок бумаги, как только начнется затмение. Напишите на нем то что вам нужно — один конкретный объект или явление, человек, чувство, способные изменить вашу судьбу в лучшую сторону. После этого нужно зажечь свечу и сжечь бумагу, проговаривая трижды:
— С листка в жизнь — пусть все исполнится.
Что можно и нельзя делать 4 декабря?
В этот день необходимо избегать больших компаний, так как это может привести к ссорам и конфликтам. Также специалисты советуют как можно больше отдыхать и не заниматься тяжелым физическим трудом, поскольку солнечное затмение может резко привести к общему ухудшению самочувствия. Идеальным решением будет сон, чаепитие и прогулка на свежем воздухе.
Отметим, что не меньшее влияние на человеческую жизнь создает Луна. Именно поэтому многие люди с помощью лунного календаря следят за расположением спутника Земли. Некоторые периоды альтернативного календаря и вовсе создают особую энергетику, которые можно проводить самые мощные и эффективные ритуалы. К таким дням относятся полнолуние и новолуние.