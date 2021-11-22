Чудеса святого лика «Скоропослушница»: о чем просят икону Божией Матери 22 ноября. Текст молитвы

22 ноября отмечается христианский праздник в память иконы Божией Матери “Скоропослушница”. Священный образ происходит из монастыря Дохиар, который находится на горе Афон. Предположительно, изображение было создано в десятом веке.
По легенде, с этим образом связано событие, после которого икона стала популярной. Однажды в середине семнадцатого века икона висела над входом в трапезную, а рядом с ней часто проходил монах Нил, который служил в трапезной. Как-то вечером он, как обычно, шел мимо иконы с лучиной. И вдруг решил остановиться, чтобы помолиться перед святым образом. Однако, когда он наклонялся, то случайно тронул святое изображение зажженной лучиной. И вдруг услышал слова:
«Больше не приближайся сюда с зажженной лучиной и не копти Мой образ».
Монах сначала был напуган, но сразу успокоился подумав, что один из монахов решил так подшутить над ним. И он дальше продолжил беспечно ходить с огнем мимо иконы. Скоро опять все повторилось, и голос его собеседника промолвил:
«Монах, который не достоин этого имени! Как долго ты будешь так беспечно и бесстыдно коптить Мой образ?» И у Нила мгновенно пропало зрение.
Монах, испытывая большое чувство вины, упал на землю и пролежал так всю ночь, молясь о прощении Пресвятую Деву Марию. Когда наступило утро, то все монахи о чуде, совершенном Богородицей и упали на колени, чтобы тоже помолиться чудотворному образу. Рядом с иконой поставили лампадку, и проследили, чтобы ничто не могло ее потушить. А новый трапезарь каждый день приходил к святому образу и молился. Он все еще был слеп, но не отходил от иконы, постоянно молясь Божией Матери о прозрении. Богородица услышала его просьбы и он снова исцелился.