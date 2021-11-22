Введение во храм Богородицы 4 декабря: Что нужно делать, а что категорически нельзя. Приметы праздника. Текст самой важной молитвы

Введение во храм Пресвятой Богородицы, который ежегодно 4 декабря празднуется всеми православными верующими — один из самых почитаемых церковных праздников. Когда Деве Марии исполнилось 3 года, родители Иоаким и Анна отдали ее, по своему данному Господу обету, в Иерусалимский храм. С этого дня Пречистая Дева жила в храме, где проводила дни в молитве, читала и изучала Священное Писание ровно до того момента, пока не была обручена с Иосифом.
Как и для любого церковного праздника, для Введения во храм Пресвятой Богородицы предписан свой ряд разрешений и запретов.
Что нужно и категорически нельзя делать в этот праздник.
В этот праздник с самого утра необходимо посетить храм и специальную службу, приуроченную к празднику. Женщинам обязательно помолиться за семью и детей. Кроме того, этот праздник считается самым подходящим, чтобы привести ребенка в первый раз на исповедь в храм. Однако это касается, в основном, только исконно верующих людей.
Кроме того, за день до праздника удачным решением будет выбраться на рыбалку, поскольку после него, а именно приходящих после него морозов, рыба меняет свои вкусовые качества, становится более пресной. Добытую на рыбалке рыбу готовили и в праздник выставляли на стол перед приглашенными гостями или в кругу всей большой семьи.
Считается, что в этот праздник ключевая вода считается приворотной, поэтому, если вы хотите привязать к себе молодого человека, то напоите его такой водой.
В этот праздник нельзя выполнять следующие дела:
• нельзя заниматься домашними делами (уборкой, шитьем, стиркой) • нельзя уединяться со своим партнером • не стоит готовить еде, лучше приготовить ее накануне праздника • нельзя обижаться и вступать в конфликты, спорить с кем-то • не давайте и не берите в этот день в долг, не оплачивайте квартиру и не возвращайте долги • не отказывайте просящему в милостыне или помощи • нельзя проводить садовые и огородные работы, копать и рыхлить землю • женщинам не стоит ходить в гости одним, лучше позвать с собой за компанию мужчину и пустить его в чужой дом первым, чтобы обеспечить хозяевам богатство на весь предстоящий год
Приметы праздника.
• Введение во храм Пресвятой Богородицы еще негласно называют Воротами зимы. Считается, что после этого праздника начинается этап сильных заморозков, от которых невозможно будет спрятаться.
• Если в праздник на улице стоит солнечная погода, то следующее лето будет теплым, а осенью люди соберут с полей и огородов богатый урожай.
• Если в праздник ударил мороз, то он продержится до самого Рождества Христова. Если морозов нет, то рождественские праздники будут теплыми и безветренными.
Самая важная молитва Пресвятой Богородице.