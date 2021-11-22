Задержанный по делу с трупом в багажнике под Петербургом признался в людоедстве

В Мурино задержанный мужчина рассказал о том, что является каннибалом. Он заплакал на допросе и рассказал об еще одной жертве. Егора Комарова допрашивали по уголовному делу об убийстве 50-летнего маляра из Петербурга Аркадия Казиняна. Мужчина сообщил, что также он убил 38-летнего биржевого брокера. Обвиняемый признался, что является каннибалом, а впервые захотел попробовать вкус человеческого тела в 2020 году. Тогда он и совершил первое убийство из любопытства. Убийца совершил нападение в парке «Сосновка», после чего отрезал язык и спрятал тело в дренажной трубе. Комарову 23 года.
Также допрашиваемый заявил, что привез домой язык мужчины, нарезал и решил его приготовить и съесть. Также Комаров добавил, что ему не понравился вкус такого блюда, а подписывая протокол, он заплакал, сказав о том, что ему жаль погибшего человека. Также мужчина, зарегистрированный на улице Шоссе в Лаврики в Мурино похвастался сотрудниками правопорядка, что раньше они не могли на него и подумать.
Задержание Комарова и 26-летнего Яна Щепановского произошло на 24-м километре трассы А-21 «Сортавала» в Ленинградской области утром 20 ноября. Тогда машина троих молодых людей попала в аварию. При ДТП из багажника выпало тело их жертвы, у трупа было перерезано горло. По предварительной информации, убийцы везли в лес свою жертву, чтобы захоронить.