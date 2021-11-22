Погорельцы Бердска просят помощь канцелярией, продуктами и постельным бельем

В группу Курьер.Среда в соцсети ВКонтакте написали волонтеры:
Всем огромное спасибо, за оказанную помощь!!! Погорельцам одежду собрали!!! Сейчас нужны канцелярские товары, постельные принадлежности, продукты питания (картошка, морковь, крупы, лук, возможно соленья...). После того, как восстановят документы (права) смогут сами забрать паласы, ковры, обрезки линолеума. Всем ещё раз спасибо за помощь.
Если есть возможность помочь деньгами или советом, позвоните 8-983-136-09-32, 8-952-913-52-33 (Екатерина), номер карты мамы Екатерины 5336 6903 2870 1562, - призывают неравнодушных близкие бердчан, потерявших на пожаре все.