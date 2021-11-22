Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погорельцы Бердска просят помощь канцелярией, продуктами и постельным бельем

4:07:5411/22/2021
0

После того, как восстановят документы (права) смогут сами забрать паласы, ковры, обрезки линолеума. Всем ещё раз спасибо за помощь.

В группу Курьер.Среда в соцсети ВКонтакте написали волонтеры: 

Жилой дом сгорел полностью 18 ноября. Семья осталась жива чудом. Фото: Предоставлено читателем "Курьер.Среда"

Всем огромное спасибо, за оказанную помощь!!! Погорельцам одежду собрали!!! Сейчас нужны канцелярские товары, постельные принадлежности, продукты питания (картошка, морковь, крупы, лук, возможно соленья...). После того, как восстановят документы (права) смогут сами забрать паласы, ковры, обрезки линолеума. Всем ещё раз спасибо за помощь.

Если есть возможность помочь деньгами или советом, позвоните 8-983-136-09-32, 8-952-913-52-33 (Екатерина), номер карты мамы Екатерины 5336 6903 2870 1562, - призывают неравнодушных близкие бердчан, потерявших на пожаре все.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
погорельцыпомощь погорельцам
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Можете помочь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Чудеса святого лика «Скоропослушница»: о чем просят икону Божией Матери 22 ноября. Текст молитвы
Введение во храм Богородицы 4 декабря: Что нужно делать, а что категорически нельзя. Приметы праздника. Текст самой важной молитвы
Мощный обряд на исполнение мечты в полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: Что можно и категорически нельзя делать в эти опасные сутки
Задержанный по делу с трупом в багажнике под Петербургом признался в людоедстве

Последние новости

БердскВ Бердске нашли труп в гаражах на Черемушках: Жена отправилась на поиски мужа и увидела его мертвым
4:02:30 11/22/2021
В Бердске нашли труп в гаражах на Черемушках: Жена отправилась на поиски мужа и увидела его мертвым
Можно ли 23 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день Георгия Победоносца?
4:00:37 11/22/2021
Можно ли 23 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день Георгия Победоносца?
В Новосибирске художник Лоскутов продал «Запрещёнку» за 3600 евро
3:55:08 11/22/2021
В Новосибирске художник Лоскутов продал «Запрещёнку» за 3600 евро
БердскВ Бердске на лыжной базе «Метелица» спасатели экстренно транспортировали 17-летнюю девушку с переломом ноги до скорой помощи. Ехали на снегоходе
3:46:56 11/22/2021
В Бердске на лыжной базе «Метелица» спасатели экстренно транспортировали 17-летнюю девушку с переломом ноги до скорой помощи. Ехали на снегоходе
Певица Адель обиделась на журналиста и ушла с интервью. Он не послушал ее новый альбом
3:44:30 11/22/2021
Певица Адель обиделась на журналиста и ушла с интервью. Он не послушал ее новый альбом
Гороскоп на неделю: что ждет знаки зодиака с 22 по 28 ноября 2021 года
3:44:21 11/22/2021
Гороскоп на неделю: что ждет знаки зодиака с 22 по 28 ноября 2021 года
«Стоп-учет»: попавший в ДТП на Кутузовском проспекте автомобиль с блогером Губденским не был зарегистрирован
3:35:45 11/22/2021
«Стоп-учет»: попавший в ДТП на Кутузовском проспекте автомобиль с блогером Губденским не был зарегистрирован
23 ноября – день памяти Апостолов от 70-ти: Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Как апостолы Петр и Павел повлияли на судьбу святого Ераста
3:30:09 11/22/2021
23 ноября – день памяти Апостолов от 70-ти: Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Как апостолы Петр и Павел повлияли на судьбу святого Ераста
«На годик отправлять в лес кормить комаров»: Варламов высказался о смертельном ДТП с блогером Саидом Губденским
3:16:42 11/22/2021
«На годик отправлять в лес кормить комаров»: Варламов высказался о смертельном ДТП с блогером Саидом Губденским
Чудеса святого лика «Скоропослушница»: о чем просят икону Божией Матери 22 ноября. Текст молитвы
3:00:00 11/22/2021
Чудеса святого лика «Скоропослушница»: о чем просят икону Божией Матери 22 ноября. Текст молитвы