"Выскочили в окно в пижамах из полыхающего дома": В Бердске у семьи с двумя детьми сгорело все, погорельцы просят о помощи

В бердском СНТ «Запрудный», который расположен в районе водозабора на Обском море, около полуночи 18 ноября произошел пожар в дачном доме. Как рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило в четверг в 23.17.
На место происшествия прибыли три пожарные машины. Полностью ликвидировать пожар удалось уже 19 ноября около двух часов ночи. Но спасти дом, в котором проживала семья с двумя детьми, не удалось.
- В результате пожара огонь уничтожил все внутри дома, мансардный этаж и крышу, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Как стало известно «Курьер.Среда», семья, проживавшая в сгоревшем доме, успела спастись, но теперь осталась без крыши над головой и без всего, необходимого для жизни. Они просят помощи.
Семья чудом осталась жива. Как рассказала «Курьер.Среда» в субботу Екатерина Дергачева, когда все домочадцы уже спали, она услышала треск.
- Разбудила мужа, открыли дверь комнаты, а там уже все полыхает. Все сгорело - полностью. С детьми пришлось через окно выпрыгивать, - вспоминает сквозь слезы Екатерина страшное событие, разделившее жизнь на до и после. - Я схватила рюкзак, который в шкафу стоял. Там мой паспорт был. Больше никаких документов не осталось, ни банковских карт, ни телефонов. Сами только успели выскочить...
Предположительно, причиной пожара стала печь — в доме, который строят второй год, Дергачевы начали проводить водяное отопление. В понедельник они снова поедут в отдел надзорной деятельности по Бердску, где проводят расследование пожара.
По словам Екатерины, после сообщения в соцсетях о необходимости помочь погорельцам, люди уже приносят вещи, предметы быта, деньги. Помогают родители учеников, с кем учатся дети, школа, дачное общество, посторонние люди, оказавшиеся неравнодушными к чужой беде.
Сейчас семью приютила мама Екатерины на ул. Рогачева. Туда и приносят помощь.
- Случилось несчастье в Бердске. 18 ноября ночью сгорел дом по адресу: СНТ «Запрудный», ул. Полевая, 26. Семья успела выбежать, в чем были - в пижамах. Семья лишилась жилья. Выгорело внутри дома все полностью. Дорогие, уважаемые люди, давайте не останемся равнодушными к беде. Помогите, пожалуйста. Семья осталась без ничего. Нужно все: постельное белье, подушки, одеяла, матрасы, посуда, средства личной гигиены, канцелярия для школы, учебники, рюкзаки, ранец и другое — все, что необходимо, - написали «Курьер.Среда» знакомые погорельцев.
Остались без крова Дергачева Екатерина (37 лет), ее муж Дергачев Николай (49 лет), их дочь 15 лет и сын 13лет. Необходимы вещи: женщине - одежда 50-52 размера, обувь (40-41); мужчине - одежда (54-56), обувь (42-43); девочке - одежда (46-48), обувь (39-40); мальчику одежда (44), обувь (42). Девочка учится в 9 классе, мальчик в 7-м.
- Если есть возможность помочь деньгами или советом, позвоните 8-983-136-09-32, 8-952-913-52-33 (Екатерина), номер карты мамы Екатерины 5336 6903 2870 1562, - призывают неравнодушных близкие бердчан, потерявших на пожаре все.