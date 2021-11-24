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Похороны автоблогера Саида Губденского и его друга Заура Ибрагимова, которые погибли в жутком ДТП 20 ноября в Москве, пройдут 24 ноября. Время и место прощания

4:09:3911/24/2021,Дарья Костина
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Причина аварии - летняя резина на машине Губденского и опасная манера езды, так называемая «игра в шашки». Кроме этого, у автомобильного блогера не оказалось ни видеорегистратора, ни номеров, ни страховки на машине.

В столице в эти выходные случилась страшная авария, в которой погиб известный автомобильный блогер Саид Губденский и его дуг - президент общественной организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана» Заур Ибрагимов. Фото: instagram.com/said.gubdenskiy
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Тела автоблогера Саида Губденского и его друга Заура Ибрагимова, которые трагически погибли в ДТП на Кутузовском в Москве 20 ноября, привезли в родной Дагестан для церемонии прощания. Сегодня, 24 ноября, 28-летнего Губденского и 32-летнего Заура Ибрагимова похоронят в родных селах в Дагестане. Как рассказал друг погибших, Сапар в своих соцсетях, он и родные Губденского и Ибрагимова ночью прилетели в Грозный с телами.

- Огромная поддержка. С аэропорта в Грозном выдвинулось примерно 80 машин. Все едут,- рассказал Сапар 24 ноября.

Сама церемония прощания пройдёт в первой половине дня в Махачкале, в мечети на Малыгина.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» рассказывал: в столице в эти выходные случилась страшная авария, в которой погиб известный автомобильный блогер Саид Губденский и его друг - президент общественной организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана» Заур Ибрагимов. BMW блогера, который он приобрел всего неделю назад, вылетел на встречку и столкнулся с несколькими авто. От полученных травм, Губденский погиб на месте ДТП, а вот друг блогера Заур Ибрагимов дотянул до больницы и умер через несколько часов. Также пострадали и пассажиры нескольких машин, в которые врезался Губденский.

По предварительным данным от ГИБДД, причина аварии - летняя резина на машине Губденского и опасная манера езды, так называемая «игра в шашки». Кроме этого, у автомобильного блогера не оказалось ни видеорегистратора, ни номеров, ни страховки на машине.

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Дагестандтп МоскваДТП Кутузовскийпогиб блогерСаид Губденский
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