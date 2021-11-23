«Его стало трясти, пересадили в хвост, тело было в туалете 20 минут»: пассажирка рейса Египет-Самара, рассказала подробности самоубийства на борту самолета

Похороны автоблогера Саида Губденского: стали известны, предположительная дата и место прощания с ним и его другом Зауром Ибрагимовым, погибших в ДТП в МосквеПотрошитель из Гая Александр Лазарев ждет суда в СИЗО: в гайской резне убиты и изнасилованы три студентки. Одной бы 22 ноября исполнилось бы 18 летЕщё 1104 новости
Российский турист совершил самоубийство в туалете самолета, летевшего из Египта в Самару. ЧП произошло в ночь на 23 ноября: 48-летний пассажир после взлета самолета пошел в туалет, однако на свое место так и не вернулся. Тело обнаружили почти через 20 минут. Экипаж принял решение совершить принудительную посадку в Каире. Раннее «Курьер.Среда» рассказывал, что у погибшего были проблемы с психикой, могли начаться обострения. По крайней мере, так рассказали близкие умершего.
На этом же самолете авиакомпании «Сибирь» летела семья Татьяны. Девушка рассказала «Курьер.Среда» 23 ноября подробности той страшной ночи. Татьяна признается: теперь она точно заработала фобию.
- Была такая ситуация. Мужчина этот изначально сидел спереди самолета с двумя женщинами. Как они мне рассказали, что в какой-то момент он начал трястись, нервничать, перебирать лямку от сумки в руках. Они попросили стюардесс его пересадить от них. Те его пересадили ближе к хвосту самолета. Мы взлетели, он встал и пошел в туалет и совершил самоубийство. Мы сидели в середине самолета. Я для себя панику поймала, когда объявили по связи, что нужен медик в хвост самолета. И повернулась и увидела, что люди в панике, - поделилась Татьяна.
Дальше, говорит Татьяна, полиция в Каире опросила всех свидетелей и тех, кто пытался спасти мужчину. Вылетел самолет лишь через пять часов с трупом пассажира в багажном отделении до Самары.
- Нас срочно посадили в Каире и держали 5 часов в самолете, пока его не выгрузили из самолета, и не отправили в багажное отделение. Полиция опрашивала свидетелей, кто откачивал, кто обнаружил его, - поделилась Татьяна.
Пока неизвестно, что действительно послужило причиной для ухода из жизни одного из пассажиров этого рейса.