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«Его стало трясти, пересадили в хвост, тело было в туалете 20 минут»: пассажирка рейса Египет-Самара, рассказала подробности самоубийства на борту самолета

7:49:0011/23/2021,Дарья Костина
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ЧП произошло в ночь 22 ноября: 48-летний пассажир после взлета самолета пошел в туалет, однако на свое место так и не вернулся. Лайнер посадили в Каире и держали 5 часов в самолете.

Российский турист совершил самоубийство в туалете самолета, летевшего из Египта в Самару. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Российский турист совершил самоубийство в туалете самолета, летевшего из Египта в Самару. ЧП произошло в ночь на 23 ноября: 48-летний пассажир после взлета самолета пошел в туалет, однако на свое место так и не вернулся. Тело обнаружили почти через 20 минут. Экипаж принял решение совершить принудительную посадку в Каире. Раннее «Курьер.Среда» рассказывал, что у погибшего были проблемы с психикой, могли начаться обострения. По крайней мере, так рассказали близкие умершего.

На этом же самолете авиакомпании «Сибирь» летела семья Татьяны. Девушка рассказала «Курьер.Среда» 23 ноября подробности той страшной ночи. Татьяна признается: теперь она точно заработала фобию.

- Была такая ситуация. Мужчина этот изначально сидел спереди самолета с двумя женщинами. Как они мне рассказали, что в какой-то момент он начал трястись, нервничать, перебирать лямку от сумки в руках. Они попросили стюардесс его пересадить от них. Те его пересадили ближе к хвосту самолета. Мы взлетели, он встал и пошел в туалет и совершил самоубийство. Мы сидели в середине самолета. Я для себя панику поймала, когда объявили по связи, что нужен медик в хвост самолета. И повернулась и увидела, что люди в панике, - поделилась Татьяна.

Дальше, говорит Татьяна, полиция в Каире опросила всех свидетелей и тех, кто пытался спасти мужчину. Вылетел самолет лишь через пять часов с трупом пассажира в багажном отделении до Самары.

- Нас срочно посадили в Каире и держали 5 часов в самолете, пока его не выгрузили из самолета, и не отправили в багажное отделение. Полиция опрашивала свидетелей, кто откачивал, кто обнаружил его, - поделилась Татьяна.

Пока неизвестно, что действительно послужило причиной для ухода из жизни одного из пассажиров этого рейса.

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пассажирегипетсамараСовершил самоубийство в самолете
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