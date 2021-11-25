Как святой Иоанн Милостивый помогает тем, у кого много кредитов и есть ипотека. Текст мощной молитвы

25 ноября отмечается память святого Иоанна Милостивого. Его считают чудотворцем, а также добродетелем, который помог очень большому количеству людей. Став монахом всего в 22 года, Иоанн принял патриарший престол после смерти патриарха Феодора. Об этом попросили императора Фока, чтобы он назначил Иоанна преемником, что, соответственно, и было сделано.
Первое с чего начал Иоанн Милостивый – это составление списка из нуждающихся. В него вошло несколько тысяч человек. И каждому Иоанн оказал помощь. Он помогал нуждающимся людям всех слоев общества. Он был реформатором, который боролся с ересью посредством улучшения религиозного образования. Также патриарх реорганизовал систему мер и весов в пользу бедных, и положил конец коррупции среди чиновников. Он увеличил количество церквей в Александрии. После чего совершил много добрых дел. Также он выкупал пленных, давал приют нуждающимся. Именно за это и получил прозвище Милостивый. Сегодня считается, что святой помогает при разных долгах и кредитах.
С древних времен принято на праздник читать молитву святому Иоанну. Родители просят за своих детей. Дочерей и сыновей. Им важно попросить для них счастья и крепкого здоровья.
На Руси было принято сделать хотя бы одно доброе дело. Так можно облегчить участь умерших родственников.
На день Ивана Милостивого обычно устанавливается холодная и ветреная погода. А на севере на землю ложится снег. При этом дни становятся светлые от снега, но короткие. Темнеть же начинает все раньше.