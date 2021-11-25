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Когда солить капусту в декабре-2021: ближайшие даты 4, 5, 6, 11 и 17 декабря - очень хорошие дни для квашения капусты по лунному календарю

6:15:3411/24/2021
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Квашеная капуста является популярной закуской. Но мало кому известно, что ее вкус напрямую зависит от определенных фаз Луны.

Квашеная капуста полна витаминов и полезных для пищеварения веществ, Фото: Pixabay.com
Квашеная капуста полна витаминов и полезных для пищеварения веществ, Фото: Pixabay.com

Квашеная капуста известна многим людям в России и за ее пределами, как хорошая закуска к разнообразным блюдам. Она обладает низкой калорийностью, а также содержит в себе множество полезных веществ и витаминов: натрий, витамин C, витамин К1, железо, марганец, витамин В6, фолиевую кислоту и другие. Многие девушки и женщины употребляют в день около 100 грамм квашеной капусты для того, чтобы нормализовать свое пищеварение и похудеть. Кроме того этот овощ помогает наладить микрофлору пищеварительной системы, повысить иммунитет и даже укрепить кости.

Однако солить капусту в случайно выбранный день не рекомендуется. Дело в том, что в квашении участвуют бактерии, проявляющие свою наибольшую активность только в определенные лунные циклы. Из-за этого квашеная капуста дольше остается хрустящей и обладает богатым вкусом. Чтобы определить наиболее благоприятную дату для процедуры квашения, необходимо обратиться к лунному календарю.

Лунный календарь квашения капусты в декабре 2021 года.

Самыми ближними к нам благоприятными датами квашения капусты являются 4, 5, 6, 11 и 17 декабря 2021 года. В эти дни Луна переходит в фазу роста и увеличивает активность всех организмов на планете. 20, 26, 27 и 29 декабря также являются благоприятными днями.
Нейтральными днями для квашения капусты считаются следующие даты: 2, 8, 10, 14, 21, 24, 25, 28 декабря. В эти дни квасить капусту позволительно, однако делать это нужно с большой аккуратностью. Вероятность удачной закваски равно примерно пятидесяти процентам.
Астрологи строго-настрого запрещают квасить капусту 1, 12, 15, 16, 18, 23, 30 и 31 декабря. Если вы запланировали квашение капусты на эти даты, то лучше измените свои планы. Если вы решите все же начать заготовку овоща к зиме в этот день, то риск появления испорченного продукта для вас возрастает до 95%.

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