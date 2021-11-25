Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
24.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новые наборы для тестирования на COVID-19 могут измерять микробиом полости рта в слюне

5:30:0711/24/2021,при Университете Рутгерса
0

В тестах на шалфей используются консерванты для сохранения генетического материала (РНК) вируса SARS-CoV-2, что позволяет быстро получить результаты.

До сих пор ищутся методики для быстрой и точной диагностики коронавируса. Фото: Pixabay

Как показало исследование Рутгерса, наборы для анализа слюны на COVID-19, включающие новый консервант, также могут использоваться для измерения микроскопических организмов во рту. Это позволяет изучить взаимосвязь между микробами полости рта и легких и вирусом SARS-CoV-2, что может позволить разработать новые методы лечения.

Исследование, опубликованное в журнале NPJ Biofilms and Microbiomes , является первым, в котором проверяется точность домашних тест-наборов на COVID на основе слюны для измерения микробиома полости рта, бактерий, обнаруженных у животных и людей, пишет medicalxpress.com.

«Мы вдыхаем небольшое количество слюны каждый день, поэтому вполне логично, что некоторые из микробов, которые живут у нас во рту, попадут в наши легкие», - сказала ведущий автор Эбигейл Армстронг, научный сотрудник Центра перспективных биотехнологий. Медицина (CABM) в Rutgers. «Изучая микробиом ротовой полости в этих банках образцов людей с COVID-19 или без него, мы можем получить представление о том, как микробная среда во рту и легких может повлиять на болезнь».

В тестах на шалфей используются консерванты для сохранения генетического материала (РНК) вируса SARS-CoV-2, что позволяет быстро получить результаты. Однако до сих пор было неизвестно, сохранит ли он генетический материал бактерий.

Чтобы проверить возможность измерения микробиома в наборах для тестирования слюны COVID, исследователи собрали образцы слюны у 22 участников с наборами и в пустые пробирки. Шесть участников также вернулись в следующие дни, чтобы сдать еще один набор образцов, чтобы исследователи могли изучить свой микробиом с течением времени. Затем они сравнили свою способность измерять микробиом в обоих типах сбора слюны.

Они обнаружили, что образцы, собранные в наборах для тестирования COVID, по-прежнему позволяют точно измерить количество бактерий и дают более стабильную картину микробиома с течением времени по сравнению с образцами, собранными в наборах без консерванта. Эти результаты означают, что слюна, собранная для тестирования на COVID, также может использоваться для измерения микробов во рту и помогает лучше понять системные эффекты инфекции COVID, а также помочь исследователям в разработке методов лечения, ориентированных на пробиотики или микробиом, для лечения COVID-19. .

«Эта работа дает нам возможность изучить множество образцов слюны, которые мы получили от субъектов исследования Рутгерса, добровольно принявших участие в исследованиях COVID», - сказал старший автор исследования Мартин Блазер, директор CABM.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
тесткоронавирусмикробиомCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Регулярно сдаёте тесты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Похороны автоблогера Саида Губденского и его друга Заура Ибрагимова, которые погибли в жутком ДТП 20 ноября в Москве, пройдут 24 ноября. Время и место прощания5
Магнитная буря 24 ноября 2021: геоудар силой в три балла настигнет нашу планету в середине недели
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 ноября 2021 в России и мире
Индексация пенсий – 2022: Какие надбавки к пенсии получат с 1 января 2022 и какие в течение года все пенсионеры в России2

Последние новости

Правильная подготовка к ритуалам на убывающую луну. На что лучше всего проводить ритуалы в период с 20 по 30 ноября 2021
4:45:22 11/24/2021
Правильная подготовка к ритуалам на убывающую луну. На что лучше всего проводить ритуалы в период с 20 по 30 ноября 2021
Права переболевших коронавирусом и вакцинированных следует уравнять, считают эксперты
4:03:16 11/24/2021
Права переболевших коронавирусом и вакцинированных следует уравнять, считают эксперты
Как правильно загадать желание в Новолуние 4 декабря 2021, чтобы оно обязательно исполнилось. Самые важные правила и точное время
4:00:47 11/24/2021
Как правильно загадать желание в Новолуние 4 декабря 2021, чтобы оно обязательно исполнилось. Самые важные правила и точное время
Мать пыталась перерезать горло своей 2-летней дочери осколком зеркала после ссоры с мужем
3:45:39 11/24/2021
Мать пыталась перерезать горло своей 2-летней дочери осколком зеркала после ссоры с мужем
За убийство медсестры прямо в реанимации красной зоны суд в Курской области приговорил врача к 12 годам колонии
3:18:25 11/24/2021
За убийство медсестры прямо в реанимации красной зоны суд в Курской области приговорил врача к 12 годам колонии
После операции самой себе на животе 91-летней блокадницей СК Петербурга возбудил уголовное дело
3:07:04 11/24/2021
После операции самой себе на животе 91-летней блокадницей СК Петербурга возбудил уголовное дело
Точные даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году: какие экзамены отменили
3:00:13 11/24/2021
Точные даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году: какие экзамены отменили
Голикова заявила о регистрации вакцины для детей от 12 лет "Спутник М". Ее начнут ставить подросткам уже в декабре
2:36:45 11/24/2021
Голикова заявила о регистрации вакцины для детей от 12 лет "Спутник М". Ее начнут ставить подросткам уже в декабре
Марк Рудинштейн после инфаркта и инсульта находится в предкоматозном состоянии в больнице
2:27:08 11/24/2021
Марк Рудинштейн после инфаркта и инсульта находится в предкоматозном состоянии в больнице
Под Петербургом 3-летняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации
2:19:26 11/24/2021
Под Петербургом 3-летняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации