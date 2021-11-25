Новые наборы для тестирования на COVID-19 могут измерять микробиом полости рта в слюне

Как показало исследование Рутгерса, наборы для анализа слюны на COVID-19, включающие новый консервант, также могут использоваться для измерения микроскопических организмов во рту. Это позволяет изучить взаимосвязь между микробами полости рта и легких и вирусом SARS-CoV-2, что может позволить разработать новые методы лечения.
Исследование, опубликованное в журнале NPJ Biofilms and Microbiomes , является первым, в котором проверяется точность домашних тест-наборов на COVID на основе слюны для измерения микробиома полости рта, бактерий, обнаруженных у животных и людей, пишет medicalxpress.com.
«Мы вдыхаем небольшое количество слюны каждый день, поэтому вполне логично, что некоторые из микробов, которые живут у нас во рту, попадут в наши легкие», - сказала ведущий автор Эбигейл Армстронг, научный сотрудник Центра перспективных биотехнологий. Медицина (CABM) в Rutgers. «Изучая микробиом ротовой полости в этих банках образцов людей с COVID-19 или без него, мы можем получить представление о том, как микробная среда во рту и легких может повлиять на болезнь».
В тестах на шалфей используются консерванты для сохранения генетического материала (РНК) вируса SARS-CoV-2, что позволяет быстро получить результаты. Однако до сих пор было неизвестно, сохранит ли он генетический материал бактерий.
Чтобы проверить возможность измерения микробиома в наборах для тестирования слюны COVID, исследователи собрали образцы слюны у 22 участников с наборами и в пустые пробирки. Шесть участников также вернулись в следующие дни, чтобы сдать еще один набор образцов, чтобы исследователи могли изучить свой микробиом с течением времени. Затем они сравнили свою способность измерять микробиом в обоих типах сбора слюны.
Они обнаружили, что образцы, собранные в наборах для тестирования COVID, по-прежнему позволяют точно измерить количество бактерий и дают более стабильную картину микробиома с течением времени по сравнению с образцами, собранными в наборах без консерванта. Эти результаты означают, что слюна, собранная для тестирования на COVID, также может использоваться для измерения микробов во рту и помогает лучше понять системные эффекты инфекции COVID, а также помочь исследователям в разработке методов лечения, ориентированных на пробиотики или микробиом, для лечения COVID-19. .
«Эта работа дает нам возможность изучить множество образцов слюны, которые мы получили от субъектов исследования Рутгерса, добровольно принявших участие в исследованиях COVID», - сказал старший автор исследования Мартин Блазер, директор CABM.