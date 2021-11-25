Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
25.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лоза отказался ехать в ковидный госпиталь на «экскурсию» после приглашения врачей из-за того, что там умирают

2:10:2111/25/2021
0

Мужчина сообщил, что врачи гонятся только за надбавками к зарплате, а не за спасением человеческих жизней.

Юрий Лоза отказался от приглашения в ковидное отделение от врачей. Фото: Pixabay.com

Юрий Лоза ответил на открытое письмо врачей, в котором специалисты приглашают всех антиваксеров на экскурсию в ковидные отделения больниц, чтобы те лично убедились в необходимости вакцинации. Мужчина отказался от такого приглашения, сообщив, что в красных зонах очень легко подхватить какую-нибудь инфекцию. Также певец сказал, что ему не о чем разговаривать с создателями вакцины от коронавируса, обвинив их в том, что те гонятся только за продажами своего продукта.

– Конечно, если я окажусь в красной зоне, как гость, я заражусь там чем-нибудь и мне понадобится вакцинация. Хороший ход, но я принимать приглашение отказываюсь. Пообщаться с врачами я могу и онлайн. А некоторые из них заинтересованы только в продаже вакцины, которые сами же создали, думаю, все понимают, о ком идет речь. А кто-то просто призывает к обязательной вакцинации из-за хорошей надбавки к зарплате, – сообщил Лоза.

Также исполнитель с уверенностью заявляет, что врачи не могут разобраться с COVID-19, потому что он может скрываться в других. По словам Лозы, в Комунарку свозят пациентов, которые погибают. Лечением людей там не занимаются. Также его лечением никто не будет заниматься, если он что-либо подхватит.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусКовидлоза
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы вакцинировались?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как святой Иоанн Милостивый помогает тем, у кого много кредитов и есть ипотека. Текст мощной молитвы
2:00:22 11/25/2021
Как святой Иоанн Милостивый помогает тем, у кого много кредитов и есть ипотека. Текст мощной молитвы
Скончался звезда «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов
1:54:25 11/25/2021
Скончался звезда «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов
Грешно ли работать 25 ноября в праздник иконы Божией Матери «Милостивая»?
1:30:04 11/25/2021
Грешно ли работать 25 ноября в праздник иконы Божией Матери «Милостивая»?
Мужественные открытки и мирные слова каждому герою в День российского военного миротворца 25 ноября
1:15:54 11/25/2021
Мужественные открытки и мирные слова каждому герою в День российского военного миротворца 25 ноября
Иван Милостивый: что будет, если 25 ноября накормить мужа орешками. И какую молитву сегодня обязательно матери читать Богу о лучшей судьбе своему ребенку
1:00:26 11/25/2021
Иван Милостивый: что будет, если 25 ноября накормить мужа орешками. И какую молитву сегодня обязательно матери читать Богу о лучшей судьбе своему ребенку
Главные слова в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября
12:45:00 11/25/2021
Главные слова в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября
С Днем благодарения! Всех с главным праздником любителей и жителей США – красивые открытки на 25 ноября
12:15:15 11/25/2021
С Днем благодарения! Всех с главным праздником любителей и жителей США – красивые открытки на 25 ноября
БердскПогода в Бердске 25 ноября 2021: когда в город придут декабрьские морозы?
11:20:44 11/24/2021
Погода в Бердске 25 ноября 2021: когда в город придут декабрьские морозы?
Почему нельзя поливать листья комнатного растения: советы опытного садовода
11:00:39 11/24/2021
Почему нельзя поливать листья комнатного растения: советы опытного садовода
Солнце в Стрельце: когда начинается сезон Стрельца и что это значит для вас?
10:30:30 11/24/2021
Солнце в Стрельце: когда начинается сезон Стрельца и что это значит для вас?