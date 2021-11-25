Лоза отказался ехать в ковидный госпиталь на «экскурсию» после приглашения врачей из-за того, что там умирают

Юрий Лоза ответил на открытое письмо врачей, в котором специалисты приглашают всех антиваксеров на экскурсию в ковидные отделения больниц, чтобы те лично убедились в необходимости вакцинации. Мужчина отказался от такого приглашения, сообщив, что в красных зонах очень легко подхватить какую-нибудь инфекцию. Также певец сказал, что ему не о чем разговаривать с создателями вакцины от коронавируса, обвинив их в том, что те гонятся только за продажами своего продукта.
– Конечно, если я окажусь в красной зоне, как гость, я заражусь там чем-нибудь и мне понадобится вакцинация. Хороший ход, но я принимать приглашение отказываюсь. Пообщаться с врачами я могу и онлайн. А некоторые из них заинтересованы только в продаже вакцины, которые сами же создали, думаю, все понимают, о ком идет речь. А кто-то просто призывает к обязательной вакцинации из-за хорошей надбавки к зарплате, – сообщил Лоза.
Также исполнитель с уверенностью заявляет, что врачи не могут разобраться с COVID-19, потому что он может скрываться в других. По словам Лозы, в Комунарку свозят пациентов, которые погибают. Лечением людей там не занимаются. Также его лечением никто не будет заниматься, если он что-либо подхватит.