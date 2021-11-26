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Общественная муниципальная баня Бердска на Комсомольской приглашает отдохнуть и провести время с пользой за 100 руб. в час

7:11:3511/26/2021
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Любители бани могут попариться по цене от 100 рублей в час. Условия созданы для всех категорий людей, в том числе и с ограниченными возможностями.

Общественная муниципальная баня на улице Комсомольской приглашает в гости. Фото: «Курьер.Среда»

Истинным ценителям очевидны плюсы регулярного посещения бани. Это, прежде всего, мощная оздоровительная процедура, которая позволяет коже, мышцам, сосудам оставаться в тонусе. Парная на дровах оказывает благотворное влияние на работу внутренних органов и состояние суставов. Организм очищается и укрепляется. Нередко за правильным паром и хорошей компанией едут и через весь город. В новой общественной бане найдётся и то, и другое.

Интерьеры новой городской бани на Комсомольской выдержаны в советском стиле. Представлена мебель, предметы быта, техника, плакаты той эпохи. Оформление помещений несомненно вызовет интерес у посетителей, поможет погрузиться в особую атмосферу, пробудит приятные воспоминания.

Здание специально оборудовано для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья, и для них баня бесплатна (сопровождающий также посещает баню бесплатно). Здесь есть кнопка ситуативной помощи, позволяющая осуществить вызов сотрудника, пандусы и специальные поручни. Также право на бесплатные посещения имеют ветераны и труженики тыла, дети младше 7 лет. Для пенсионеров, детей от 7 до 14 действуют льготные расценки.

Баня – это всегда и душевное общение за чашечкой горячего ароматного напитка. Новая общественная баня оборудована комфортной зоной отдыха. Гостей здесь напоят душистым травяным сбором. Можно выбрать иван-чай, «таёжный» по особому рецепту, ягодный или имбирный. По желанию посетителей накормят.

Интерьеры новой городской бани на Комсомольской выдержаны в советском стиле. Фото: «Городские общественные бани»

Мужские дни в бане – понедельник, четверг, пятница, воскресенье. Женщин здесь ждут по вторникам, средам и субботам. Открыто учреждение с 9:00 до 22:00, а по пятницам и субботам на час дольше – с 9:00 до 23:00.

С понедельника по четверг 1,5 часа стоят 300 рублей, продление по полчаса – 100 рублей. Льготное посещение (пенсионеры и дети 7 – 14 лет) – 250 рублей за 1,5 часа с возможностью продления по 80 рублей за 30 минут. С пятницы по воскресенье стоимость часа составляет 300 рублей (минимальное время посещения – 2 часа). Продление 150 р./30 минут.

г. Бердск, ул. Комсомольская, 1, т. 8-996-376-24-24

instagram.com/gorodbani.ru
gorodbani.ru

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