Семь вещей, которые никогда нельзя делать, если вы простудились

Иногда простуда бьет как кулак и может длиться долго. Чтобы вы могли вылечить это быстро, вам следует избегать этих семи ошибок. В холодное время года насморк настигает почти всех: насморк, чешется горло, раздражает кашель, пишет focus.de.
Чтобы это прошло как можно быстрее, многие пациенты пробуют несколько домашних средств и лекарств, отпускаемых без рецепта, но не все из них всегда помогают.
Напротив: некоторые меры могут даже ухудшить течение простуды.
1. Подтягиваться лучше, чем сморкаться.
Любой, у кого заложен нос и трудно дышать естественным путем, хочет изменить эту ситуацию и смело трубит в носовой платок. Но чем сильнее вы "шмыгаете" носом, тем выше риск того, что слизь и микробы попадут не только к выходу, но и в носовые пазухи.
Это может усугубить насморк, так как не позволяет вирусу полностью уйти. В худшем случае простая простуда может перерасти в инфекцию носовых пазух. Поэтому некоторые врачи рекомендуют втягивать секрецию в нос, даже если это не совсем обычное явление. Большинство патогенов попадают в желудок при проглатывании, что совершенно безвредно.
2. Вы плохо сморкаетесь.
Если вы по-прежнему предпочитаете носить носовой платок, а не нюхать, и хотели бы снизить риск синусита , вам следует обратить внимание на следующее: Никакого резкого фырканья, но бережная чистка - это порядок дня.
Отверстие закрывается и аккуратно вдувается в носовой платок с легким надавливанием. Затем вместо того, чтобы тереть нос, осторожно промокните нос, чтобы не было болезненных мест.
По гигиеническим причинам бумажные салфетки следует использовать и утилизировать сразу после использования. Это снижает риск распространения патогенов и заражения других.
3. Вы слишком долго используете назальные спреи.
Спреи для носа с противозастойным средством - благо при простуде, но при слишком долгом использовании они могут повредить слизистые оболочки носа и даже вызвать привыкание.
Поэтому врачи и фармацевты всегда советуют при необходимости использовать препараты не более одной недели. Потому что, если использовать слишком долго, слизистые оболочки привыкают к обычной дозе. Результат: так называемый феномен отскока .
Как только спрей стирается, слизистые оболочки сильно набухают. И вы вернетесь к спрею.
Длительное употребление может привести к хроническому насморку, при котором использование назального спрея облегчает симптомы в краткосрочной перспективе, но в то же время поддерживает их в долгосрочной перспективе.
4. Они не очищают носовые спреи.
С гигиенической точки зрения спрей следует полностью вывести из носа после одной затяжки перед повторным опрыскиванием. В противном случае слишком велик риск того, что микробы попадут из носа в бутылку.
После использования спрей следует либо тщательно стереть чистой тканью, либо, что еще лучше, промыть горячей водой перед тем, как надеть защитный колпачок.
В противном случае есть риск повторного попадания бактерий на слизистые оболочки носа .
5. Вы слишком быстро понижаете температуру.
Жаропонижающие препараты помогают быстро почувствовать себя лучше, но повышение температуры тела выполняет важную функцию: жар помогает иммунной системе лучше справляться с болезнетворными микроорганизмами. Более высокие температуры ускоряют необходимые защитные реакции.
С другой стороны, слишком высокая температура может быть опасной. Следовательно, снижение температуры следует рассматривать у детей примерно от 38 градусов и у взрослых от 38,5 градусов.
Однако, прежде чем принимать таблетки, вы можете сначала попытаться снизить температуру с помощью домашних средств, таких как охлаждающие компрессы вокруг икры или груди.
6. Вы недостаточно отдыхаете.
Недостатком жаропонижающих средств является то, что вы часто чувствуете себя лучше, чем чувствуете на самом деле. Это приводит к желанию делать слишком много вещей, несмотря на простуду, вместо того, чтобы предаваться необходимому отдыху и лечить болезнь.
Здесь есть риск распространения гриппоподобных инфекций . Остается «остаточное воспаление», которое делает вас более восприимчивым к следующей инфекции.
В целом применимо следующее: в случае инфекции следует избегать физических упражнений и физических нагрузок. Достаточный отдых необходим для быстрого выздоровления, а тем, у кого высокая температура, следует даже лечь в постель. Только когда все симптомы исчезнут, вы можете снова начать тренировки.
7. Вы посещаете сауну.
То, что в сауне можно простудиться, - это распространенное заблуждение, которое до сих пор существует. На самом деле все обстоит наоборот: посещение сауны усиливает симптомы простуды.
Когда температура выше 37,5 градусов, посещение сауны, как правило, запрещено, потому что переход от горячего к холодному сбивает с толку автономное регулирование температуры тела.
В качестве профилактики простуды рекомендуется регулярное посещение сауны, но не рекомендуется при простуде.