Бывший шахтер «Листвяжной» рассказал об угрозах начальства. Директоробещал уволить с плохими характеристиками за отказ работать

Экс сотрудник шахты "Листвяжная" в Кузбассе рассказал об условиях труда. Там произошел взрыв, который унес жизни 52 человек. По словам бывшего сотрудника, их часто принуждали к работе при повышенном уровне метана и газа. А заработная плата шахтеров составляла от 40 до 50 тыс. рублей. А если горняки не соглашались на такие условия, руководство угрожало закрыть доступ к шахте.
– Отправляли искать другую работу, если мы высказывали свое недовольство, а еще и могли уволить с такими записями а характеристиками, что никуда больше не взяли бы человека. Да и на остальных шахтах не менее опасно работать, – сообщил экс-сотрудник предприятия.
Взрыв на шахте в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. Тогда под землей находились 285 человек, 43 из них пострадали и были госпитализированы, порядка 50 человек остались в углублении без связи и возможности выбраться. Спасатели также не могли подобраться к ним из-за задымления местности. Сейчас известно о 46 погибших рабочих и шести спасателях. Возбуждено уголовное дело, задержаны два человека.