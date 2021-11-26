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Бывший шахтер «Листвяжной» рассказал об угрозах начальства. Директоробещал уволить с плохими характеристиками за отказ работать

5:32:5311/26/2021
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Рабочий заявил, что их заставляли трудиться "в метан и в газ".

Бывший сотрудник шахты рассказал об опасных условиях труда. Фото: Pexels.com

Экс сотрудник шахты "Листвяжная" в Кузбассе рассказал об условиях труда. Там произошел взрыв, который унес жизни 52 человек. По словам бывшего сотрудника, их часто принуждали к работе при повышенном уровне метана и газа. А заработная плата шахтеров составляла от 40 до 50 тыс. рублей. А если горняки не соглашались на такие условия, руководство угрожало закрыть доступ к шахте.

– Отправляли искать другую работу, если мы высказывали свое недовольство, а еще и могли уволить с такими записями а характеристиками, что никуда больше не взяли бы человека. Да и на остальных шахтах не менее опасно работать, – сообщил экс-сотрудник предприятия.

Взрыв на шахте в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. Тогда под землей находились 285 человек, 43 из них пострадали и были госпитализированы, порядка 50 человек остались в углублении без связи и возможности выбраться. Спасатели также не могли подобраться к ним из-за задымления местности. Сейчас известно о 46 погибших рабочих и шести спасателях. Возбуждено уголовное дело, задержаны два человека.

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огоньшахтапожарВзрыв.
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